Паризький прокурор Крістіан де Рокіньї перебував у штаб-квартирі "Національного об'єднання" саме тоді, коли туди прибула поліція.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен розпорядився провести внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, чому прокурор Крістіан де Рокіньї перебував у штаб-квартирі партії Марін Ле Пен “Національне об’єднання” під час поліцейського рейду.

Про це повідомляє Politico.

Де Рокіньї, прокурор із Парижа, перебував у штаб-квартирі ультраправої партії саме тоді, коли туди прибула поліція. Рейд проводився на початку листопада в межах розслідування справи про ймовірний витік конфіденційної судової інформації до “Національного об’єднання”, до якого, як стверджується, причетний посадовець Міністерства внутрішніх справ.

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Цей посадовець, Юг Муту, подав у відставку з посади вищого державного представника в регіоні Центр – Долина Луари й сьогодні офіційно залишає свою посаду.

За словами Дарманена, розслідування має з’ясувати, чи надавали високопосадовці інформацію "Національному об’єднанню".

“Адже це, безумовно, було б злочином, що суперечить їхнім службовим обов’язкам і принципу незалежності, який вони мають високо цінувати”, – заявив міністр в ефірі радіостанції France Inter у середу.

Де Рокіньї зустрівся з Жан-Полем Гарро – колишнім суддею, який нині є депутатом Європейського парламенту від “Національного об'єднання”. Гарро повідомив радіостанції Franceinfo, що це була “розмова двох професіоналів”, під час якої вони обговорювали боротьбу з незаконним обігом наркотиків, але не торкалися теми розслідувань, що стосуються цієї партії.

Минулого тижня де Рокіньї заявив французькому інформаційному агентству AFP, що його присутність не пов’язана з цією справою: він просто прийшов випити кави зі знайомим, який є партійним функціонером.

Дарманен зазначив, що прокурор, стосовно якого ведеться розслідування, припустився серйозних порушень. Він не повідомив керівництво про свою присутність під час поліцейського рейду, а також пішов на зустріч зі знайомим у робочий час без відповідного дозволу.

Міністр юстиції наголосив, що напередодні важливого виборчого року представники судової системи мають бути особливо обережними у своїх контактах із політичними колами. За його словами, у ході розслідування буде з’ясовуватися, чи обговорювалася під час зустрічі будь-яка конфіденційна інформація.