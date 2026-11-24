23 листопада Національний заповідник «Софія Київська» презентував результати масштабної реставрації Софійського собору, яка дозволила побачити розчищені від пізніших нашарувань олійні розписи XVII–XVIII століть. У 1950-х радянські реставратори зафарбували частину розписів, повертаючи собор до вигляду ХІ століття і позбавляючи пам’ятку її пізнішої історії. Над відновленням прихованих композицій працювали фахівці заповідника, а гроші на нього виділило ЮНЕСКО ($28,5 тис).

Фото: Укрінформ/Андрій Горб

Розписи Софійського собору

Софійський собор зберігає з ХІ століття унікальний ансамбль мозаїк (260 м²) і фресок (3 000 м²). Мозаїки розташовані в центральних місцях храму: вони прикрашають головну баню і центральну апсиду, спрямовують погляд до вівтаря. Решту храму вкривали фрески – передусім на старозавітні та євангельські сюжети, але також на світські теми. Зокрема, зберігся родинний портрет засновника собору: тривалий час вважали, що це Ярослав Мудрий, але дослідниця Надія Нікітенко пов'язала портрет із Володимиром Хрестителем. Також є композиції з музикантами, акробатами та сцени константинопольського іподрому, які символічно пов’язували київського князя з колом християнських правителів, рівних візантійському імператору.

Фото: Укрінформ/Андрій Горб

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У добу Петра Могили собор ремонтували з частковим відновленням фресок темперою. На зламі XVII–XVIII століть усі стіни собору оштукатурили й побілили, а поверх зробили олійний розпис в бароковій традиції. Розписи виконували художники живописної майстерні Софійського монастиря. Мозаїки при цьому здебільшого залишили відкритими. Реставрація XІХ століття (зокрема, дослідження Адріана Прахова) відкрила низку фрескових та мозаїчних композицій. Там, де давній розпис був утрачений, робили новий – цим займались художники Михайло Врубель та Іван Селезньов.

Після надання собору статусу музею в 1930-х стартувала чергова реставрація: з фресок зняли пізніші олійні нашарування, штукатурку й розпис укріпили. Пізні зображення залишили там, де не збереглася давня штукатурка, але у 1950-х їх перекрили нейтральною фарбою – щоб вони не відволікали від давніх фресок і мозаїк. Ці композиції почали розкривати лише у 2009 році.

«Радянські реставратори затонували все, що стосувалося української історії»

«Якби ви прийшли до собору ще у 2006–2008 роках, ви б не побачили мистецький спадок XVII, XVIII, XIX століть, який нам вдалося відкрити, – розповідає генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська. – У радянський час усе, що стосувалося української історії, історії українського мистецтва та українських живописців, було повністю затоновано».

Фото: Укрінформ/Андрій Горб генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська

Від 2009 року заповідник працює над відновленням візуальних свідчень власної історії. Спочатку у центральній наві розкрили й відреставрували обидва збережені сюжети Селезньова, «Стрітення» і «Хрещення». Згодом – два сюжети у південній частині головного трансепту, «Дорога в Еммаус» та «Сніданок в Еммаусі». А нині презентували відновлені розписи північної частини собору: три біблійні композиції «Святий Петро і Іоанн у гроба Господнього», «Жони-мироносиці у гроба Господнього» та «Воскресіння».

Із зображеннями працювали реставратори заповідника, а для окремих висотних робіт залучали монтажників-висотників. За гроші ЮНЕСКО змонтували сотні кубічних метрів універсальних риштувань, які вдалося вписати у складний простір тисячолітньої пам’ятки так, що собор жодного дня не зачиняли для відвідувачів. «Встановлення риштувань на такій висоті серед декорованих стін вимагало майже акробатичної майстерності, – пояснює голова Представництва ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі. – Тим, хто підійде роздивитися ці розписи, варто усвідомити: це було надзвичайно складною інженерною операцією. На п’ятому році повномасштабного вторгнення та триваючої війни підтримка фахівців, які зберігають культурну спадщину, має першорядне значення.»

Фото: Укрінформ/Андрій Горб К'яра Децці Бардескі, Голова Представництва ЮНЕСКО в Україні

Спочатку реставратори пилососом та пензлем прибрали з поверхонь пил і павутиння, далі розчином зняли стійкі забруднення та підібрали оптимальний склад для видалення казеїнового пофарбування. Коли нейтральний тон зняли, з'ясувалося, що стан композицій «Жони-мироносиці біля Гробу Господнього» та «Апостоли Петро і Іоанн біля Гробу Господнього» відносно задовільний і не потребує укріплення. Натомість композиція «Воскресіння» виявилася сильно поруйнованою: свого часу на цьому місці шукали давнішу фреску й зробили багато зондажів.

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Після розчищення на всіх трьох сюжетах та схилі склепіння провели тонування. Паралельно реставратори відмили від пилу й сажі позолоту на фресці, затонували потертості та частково відреставрували мозаїку в північній підпружній арці.

Фото: LB.ua

«Ми залишили зондаж напису про 1011 рік, щоб наступні покоління бачили правду»

Понад 45 років у заповіднику працює докторка історичних наук, професорка Надія Нікітенко, яка все життя вивчає Софію безпосередньо в її стінах. Саме вона та її учні запропонували обґрунтування нової дати заснування Софії: не 1037-й, за Ярослава Мудрого, а 1011-й, за Володимира Хрестителя.

Кілька років тому в архівах заповідника знайшли стару чорно-білу фотографію, яка підтвердила висновки Нікітенко: на ньому видно присвятний напис, знайдений на одній із центральних арок собору під час реставраційних робіт доби Петра Могили. Цей напис фіксує заснування собору в 1011 році. Утім, реставратори 1950-х збили напис, а поверх виконали імітацію мозаїчного орнаменту. Про напис згодом забули, і лише архівне фото нагадало, що він існував.

«Під час нової реставрації здійснилася ще одна наша мрія, – розповідає Неля Куковальська. – Ми поставили додаткову шахту на щічці північної підпружної арки, щоб дослідити це місце. На жаль, саме зображення дати практично не збереглося, але залишилися фрагменти літер. Ми спеціально залишили відкритий зондаж, щоб наступні покоління бачили й вірили: Софія була закладена набагато раніше, ніж це подавала російська історіографія».

Фото: LB.ua

«Фізичне знищення і стирання пам’яті є двома частинами тієї самої імперської політики»

У 1990 році Софійський собор став першою пам'яткою України в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а у 2023 році його внесли до переліку спадщини під загрозою. Під час війни заповідник фіксує вібрації від ракетних ударів. Нещодавно один із куполів почали реставрувати – уперше за пів століття. Завершити роботу планують до 2028 року.

«Сьогодні Україна одночасно захищає та відновлює пам’ятки, фізично пошкоджені Росією, і повертає українську історію та спадщину, яку століттями замальовували й стирали, – каже перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. – Це дві частини однієї імперської політики: фізичне знищення та заперечення того, що українська нація й держава існували тут століттями та мають важливу для всього світу історію. Робота заповідника є прикладом того, як повільними, але системними кроками відновлюється правда».

Фото: Укрінформ/Андрій Горб