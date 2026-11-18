17 листопада у київському Просторі ідентичності та сенсів VEZHA (Будинок кіно) Музей викраденого мистецтва (Museum of Stolen Art, MOSA) вперше представить документально-мистецьку виставку «Мішень: культура. Привласнено. Знищено. Забуто?». Про це повідомила пресслужба музею.

За описом організаторів, експозиція присвячена системному викраденню, привласненню та знищенню української культурної спадщини під час повномасштабного російського вторгнення. Проєкт має модульний формат і поєднує документальні свідчення з художніми інсталяціями: постерами, відеофрагментами з доказами та мультимедійними блоками.

Зокрема, в експозиції представлені історії розграбування музеїв Херсона під час окупації 2022 року, звідки вивезли тисячі творів мистецтва та історичних артефактів, а також знищення Маріупольського краєзнавчого музею. Його колекція налічувала близько 60 тисяч предметів, а частину вцілілих цінностей, зокрема полотна уродженця Маріуполя Архипа Куїнджі, окупанти вивезли до Донецька. Виставку завершує інтерактивна зона-розмова «Чи можливе повернення?», яка пропонує відвідувачам дискусію про механізми реституції, майбутнє культурної спадщини та межі особистої й інституційної відповідальності у процесі відновлення справедливості.

Реклама

Запланована також публічна програма: показ документального фільму The Kyiv Independent про викрадення культурних цінностей із Херсона за участі творчої команди проєкту, дискусія про збереження культурної спадщини Маріуполя в умовах окупації, а також кураторські екскурсії.

Київський показ триватиме до 11 грудня. Далі виставку планують представити у Львові, Гданську та Вільнюсі. Крім того, організатори ведуть перемовини з партнерами у понад 15 країнах, серед яких Німеччина, Іспанія, Польща, Франція, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, США, Мексика та Японія.

Кураторкою виставки є співзасновниця Музею викраденого мистецтва Ірина Шостак. Виставку розробила команда Музею викраденого мистецтва у співпраці з ГО «Цех експериментальної культури» за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля (Бюро Київ - Україна) та Міністерства культури України. Партнерами показу в Києві виступили Простір ідентичності VEZHA та Маріупольська міська військова адміністрація.

Фото: Євген Сосновський виставка Музею викраденого мистецтва

Про Музей викраденого мистецтва (MOSA):