У Римі скасували покази фільмів у рамках фестивалю російського кіно, який мав відбутися з 21 по 23 листопада.

Про це повідомила віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, передає "Радіо Свобода".

"Рада повідомити, що покази путінської пропаганди, заплановані на найближчі дні в кінотеатрі Barberini, скасовані", – написала вона в соцмережі X.

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Раніше Пічерно звернулася до прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, міністра культури Алессандро Джулі та голови Міністерства внутрішніх справ Маттео П’янтедозі з вимогою скасувати фестиваль.

Вона подякувала за це рішення, у тому числі, від імені українців, від імені "вільних і демократично налаштованих росіян", а також тих, хто "сьогодні, як і в минулому, відмовляється схилитися перед воєнними злочинцями".

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У компанії Le Vele, яка керує кінотеатром Barberini, це рішення пояснили міркуваннями безпеки глядачів і співробітників. Крім того, там послалися на питання відповідності санкціям ЄС.

Пічерно зазначала, що фестиваль російського кіно організовували Міністерство культури РФ, посольство Росії в Італії та "Російський дім" у Римі – представництво Росспівробітництва, проти якого ЄС запровадив санкції. Крім того, два з представлених фільмів були зняті на замовлення російського медіахолдингу ВДТРК, якому в ЄС заборонили мовлення.

На заході мали показати російські фільми "Чебурашка 2", "Ангели Ладоги", "Цинга", "Авіатор" і "Фіннік 2".