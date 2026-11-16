Під час свого візиту до Львова принц Гаррі зустрівся з творчою командою Театру ветеранів. Він особисто поспілкувався з військовослужбовцями-акторами та висловив сподівання побачити їхню виставу на сцені у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Герцог Сассекський, познайомився з учасниками і творчою командою Театру ветеранів, та запросив до спільного фото актора Театру, ветерана та військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ Артема Мороза", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, принц Гаррі приїхав до Львова з неоголошеним візитом до українських учасників Ігор Нескорених (Invictus Games). Серед них є і актор Театру Ветеранів Іван Войнов. Дізнавшись про Театр, принц завітав до команди і тепло поспілкувався. Його візит став для акторів повною несподівканкою, каже актор Театру Ветеранів, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Артем Мороз.

"Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото", - розповів Артем.

Принц Гаррі назвав театральне мистецтво сильним інструментом мотивації та реабілітації ветерані. І хоча через щільний графік він так і не зміг залишитися на виставу, він висловив сподівання все ж таки побачити її на британській сцені.

"Енеїда", яку Театр Ветеранів цього разу показував в рамках Всеукраїнських Ігор Нескорених, традиційно пройшла з повним аншлагом. А глядачі Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки ще довго не відпускали акторів зі сцени.

Заснований в 2024 році, Театр Ветеранів є спільним проєктом відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа) та Театру Драматургів. Його мета – соціальна та психологічна реабілітація ветеранів та ветеранок через театральне мистецтво, створення можливостей для творчої самореалізації, осмислення бойового досвіду та повернення до активного суспільного життя. В рамках проєкту ветерани опановують основи драматургії, створюють авторські п'єси на основі власного досвіду війни, а професійні режисери та актори допомагають їм втілювати ці історії на театральній сцені.

"Енеїда" від Театру Ветеранів - це експериментальна музично-пластична вистава за мотивами однойменної поеми Івана Котляревського. Національна прем'єра відбулася 19 лютого 2026 року на сцені Київського Молодого театру. Художній керівник проєкту - Ахтем Сеітаблаєв, режисерка-постановниця - Ольга Семьошкіна, продюсер - Андрій Різоль.

Ігри Нескорених - міжнародні мультиспортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків. Змагання започаткував у 2014 році британський принц Гаррі. Учасники змагаються в різних адаптивних видах спорту, зокрема стрільбі з лука, плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи та баскетболі на кріслах колісних.

Наступні Ігри Нескорених проходитимуть у Бірмінгемі в 2027 році.