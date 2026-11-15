Цьогоріч на змагання зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

“І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень”, – зазначив Козицький.

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Фото: Телеграм-канал Максима Козицького Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові

Цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.

За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

“Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною. Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів”, – додав голова ОВА.

Фото: Телеграм-канал Максима Козицького Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові