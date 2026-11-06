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У Львові сталась масштабна ДТП: зіткнулись трамвай, автобус та кілька автівок

Відомо про трьох постраждалих.

У Львові сталась масштабна ДТП: зіткнулись трамвай, автобус та кілька автівок
Масштабна ДТП у Львові 6 листопада
Фото: Поліція Львівської області/Facebook

6 листопада близько 17:00 на вулиці Гайдамацькій у Львові сталась масштабна ДТП за участю трамвая, автобуса та кількох автівок. Є постраждалі.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трамвая, яким керувала 61-річна водійка, та автомобіля Ford Mondeo під керуванням 25-річного водія. Після цього легковик у некерованому стані здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, а той за інерцією зіткнувся з пасажирським автобусом, яким керував 31-річний водій. Після цього автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 50-річний водій, а мікроавтобус за інерцією здійснив зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, яким керував 60-річний водій.

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ДТП у Львові 6 листопада
Фото: Поліція Львівської області/Facebook
ДТП у Львові 6 листопада

Внаслідок ДТП постраждали водійка трамвая, водій автомобіля Ford та пасажир автобуса. Їхні діагнози уточнюють.

Фото: Поліція Львівської області/Facebook

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото: Поліція Львівської області/Facebook

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