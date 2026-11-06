Верховний Суд остаточно стягнув у дохід держави елітні авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень про визнання необґрунтованими активів родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчі встановили, що упродовж 2023–2024 років близькі родичі військового придбали у приватну власність два автомобілі — BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску. Загальна вартість цих машин сягає 4,85 млн грн.

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На момент купівлі транспорту посадовець очолював районний військкомат, а згодом виконував обов’язки керівника обласного ТЦК.

Перевірка доходів і видатків сім’ї засвідчила, що вони не мали законних фінансових можливостей для придбання такого майна, зазначили в САП.

За позовом, який базувався на матеріалах ДБР і НАЗК, держава конфіскувала один із автомобілів і грошову вартість іншого на загальну суму понад 4 млн грн.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили і оскарженню не підлягає, додали в прокуратурі.