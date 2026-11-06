Найгіршою ситуація з ліквідацією наслідків російських ударів і енергопостачанням є в Києві, де люди й бізнес мають тривалі відключення води та електроенергії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у X за підсумками селекторної наради.

Він вважає, що причиною такої ситуації є невиконання рішень «на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики». Кабмін забезпечує пришвидшення робіт, також є нові домовленості з європейськими партнерами про постачання генераторів і кабелів та іншого обладнання, додав Володимир Зеленський.

«Були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення», – сказав президент.

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Він додав, що до відновлення енергомереж і об'єктів залучають «визначені спроможності ЗСУ».

На нараді була й доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття шахедів бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп. Готують додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з партнерами.

Контекст

Президент не вперше дорікає міській владі Києва в недостатньому виконанні Плану стійкості, який мав підготувати столицю до нових атак ворога по енергетиці. На початку жовтня Зеленський заявив, що план провалено майже повністю.

Віталій Кличко зазначав, що місто повністю втратило власну генерацію під час попередніх ударів, тож тепер Київ повністю залежить від центральної енергосистеми країни. У 2022 році ворог атакував столичні ТЕЦ 5 і 6 12 ракетами і дронами. В 2023 застосував їх сім, в 2024 – жодної. В 2025 році ворог атакував 19 засобами ураження, а цього року в столичну енергетику було вже майже 50 влучань.

«Цього року готувалися під обстрілами ворога, та в умовах шоу, яке влада влаштувала за Планом стійкості, з брехливою кампанією, що Київ не працює, не робить, з блокування коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації не тільки в столиці – така ситуація в багатьох громадах...» – сказав мер у Верховній Раді, куди його запросили.

Зеленський казав, що мер болісно сприймає спроби знайти йому радників.