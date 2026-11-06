Нічні повітряні атаки , 188 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, аварійні відключення, підрахунок голосів на виборах до Конгресу США.

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Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 50 людей, повідомили у ДСНС.

Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще 8 загиблих людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та в бік Розкішного.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Святогорівка, Сергіївка, Новопавлівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2440 окупантів, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 6 засобів ППО. Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 601 830 солдатів.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Унаслідок російської атаки на Київщину в ніч на 6 листопада постраждали троє жителів Бориспільського району. Також пошкоджено енергетичні об'єкти у двох районах області.

У Бориспільському районі після атаки загорілися приватний будинок і господарська споруда. Обидві будівлі знищені вщент. Травм зазнали троє місцевих жителів. Медики надали всім допомогу на місці.

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У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В Обухівському районі вибухова хвиля також вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного із закладів освіти.

Аварійні відключення запровадили одразу у 4 областях та столиці: найскладніша ситуація у Києві.

Нові знеструмлення через обстріли сталися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Більше інформації – в новині.

«У ніч на 6 листопада противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим», – повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.

Станом на ранок 6 листопада бойова робота тривала.

У Росії повідомляють про пожежу у резервному парку Афіпського НПЗ.

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Як пише Astra, також дим видно і над основною територією заводу.

В оперштабі Кубані підтвердили, що «через падіння уламків БПЛА» виникла пожежа на підприємстві, в смт. Афіпському, але не уточнила, на якому. Місцеві жителі скаржаться, що нема чим дихати, всю округу заволокло димом, дим дійшов і до Краснодара, що за 18-20 км від нафтопереробного заводу.

Афіпський НПЗ - один із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії.

У кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості, повідомили у КМДА.

У заяві йдеться, що в комунальному підприємстві відбулися слідчі дії, «під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів для початку робіт за проєктами Плану стійкості Києва». Зокрема, як стверджують у адміністрації, йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці.

Також 6 листопада в межах кримінального провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників КП "Київтеплоенерго", повідомили там.

Переговорник від Сполучених Штатів та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер у соцмережі X заявив про проведення наступного тижня перших з лютого переговорів України, Росії та США у тристоронньому форматі.

За його словами, у Брюсселі в четвер відбулися "продуктивні та ґрунтовні" дискусії США з НАТО, Україною та європейськими партнерами, які стосувалися двох питань: безпекових гарантій для нашої держави та широкої архітектури безпеки у Європі.

Переговори за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі.

У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу. У четвер кількість підтверджених переможців-демократів у змаганні за місця в Палаті представників перетнула позначку 250.

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Як пише The Guardian, "синім" вдалося відібрати у республіканців вже 41 виборчий округ. Наразі розподіл сил виглядає як 253 проти 155, у 27 протистояннях ще не оголошено переможця. Демократи можуть отримати у нижній палаті Конгресу перевагу у 100 чи навіть більше депутатів, про що перед днем голосування навіть не наважувалися говорити вголос.

На виборах до Сенату залишилося розподілити ще два мандати. Демократи вже мають 54 місця, але можуть збільшити своє представництво до 56, якщо виграють Аляску та Міссіссіппі. В обох штатах голосування виявилося надзвичайно конкурентним: кандидати від демократів мають перевагу лише на десяті долі відсотка. Ще не всі бюлетені оброблені, тож результат може змінитися.

Новий Конгрес запрацює 3 січня 2027 року.

Детальніше про проміжні вибори в США – у нашій публікації «Удар по Трампу».

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!