Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоВійна

Кушнер анонсував участь США у переговорах Росії та України наступного тижня

Зять Дональда Трампа підсумував зустрічі у Брюсселі.

Кушнер анонсував участь США у переговорах Росії та України наступного тижня
Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Переговорник від Сполучених Штатів та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер у соцмережі X заявив про проведення наступного тижня перших з лютого переговорів України, Росії та США у тристоронньому форматі.

За його словами, у Брюсселі в четвер відбулися "продуктивні та ґрунтовні" дискусії США з НАТО, Україною та європейськими партнерами, які стосувалися двох питань: безпекових гарантій для нашої держави та широкої архітектури безпеки у Європі.

Кушнер наголосив, що завданням Сполучених Штатів є пошук практичних, спільно погоджених рішень, які відповідатимуть безпековим очікуванням обох сторін та зменшать ризик майбутніх конфліктів. Президент Трамп "зробив досягнення миру своїм пріоритетом".

Переговори за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі. Кушнер сподівається на "серйозні пропозиції", для досягнення яких Вашингтон працював з обома сторонами.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies