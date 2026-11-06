Кушнер анонсував участь США у переговорах Росії та України наступного тижня

Переговорник від Сполучених Штатів та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер у соцмережі X заявив про проведення наступного тижня перших з лютого переговорів України, Росії та США у тристоронньому форматі.

За його словами, у Брюсселі в четвер відбулися "продуктивні та ґрунтовні" дискусії США з НАТО, Україною та європейськими партнерами, які стосувалися двох питань: безпекових гарантій для нашої держави та широкої архітектури безпеки у Європі.

Кушнер наголосив, що завданням Сполучених Штатів є пошук практичних, спільно погоджених рішень, які відповідатимуть безпековим очікуванням обох сторін та зменшать ризик майбутніх конфліктів. Президент Трамп "зробив досягнення миру своїм пріоритетом".

Переговори за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі. Кушнер сподівається на "серйозні пропозиції", для досягнення яких Вашингтон працював з обома сторонами.