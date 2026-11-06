Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою у Білому домі анонсував масштабну угоду, яка, за словами глави держави, "стосуватиметься не тільки України, але й зачіпатиме всю Європу".

Республіканець назвав цю угоду "великою та прекрасною" і амбітно заявив, що вона "залишить всіх у захваті". Проте деталей глава держави не надав.

Слова Трампа пов'язують з візитом до Вашингтона постанця російського диктатора Путіна Кіріла Дмитрієва. Той брав участь у заході за участі першої леді Меланії Трамп, після чого спілкувався з президентом США.

Журналісти запитали у Трампа, чи порушує він під час таких зустрічей питання ударів росіян по цивільному населенню України. Президент стверджує, що "постійно привертає до цього увагу обох сторін", що розцінили як чергове прирівнювання агресора та жертви.