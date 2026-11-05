Омбудсман наголосив, що саме завдяки особистій залученості першої леді США, її сприянню та координації вдалося реалізувати гуманітарну місію в окупованих Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець передав першій леді США Меланії Трамп орден княгині Ольги І ступеня. Про це він повідомив у фейсбуці.

Лубінець наголосив, що саме завдяки особистій залученості Меланії Трамп, її сприянню та координації вдалося реалізувати гуманітарну місію з допомоги українцям в Олешках.

"Людей, які місяцями жили в критичних умовах, без води, їжі та медикаментів, буквально вдалося забрати з рук смерті завдяки небайдужості, людяності та великому серцю першої леді США", - сказав омбудсман.

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Він також зазначив, що це вже не перша допомога у надзвичайно складних місіях з боку першої леді США.

Ще з жовтня 2025 року Меланія Трам підтримує ініціативи з повернення українських дітей з окупації і з Росії. Завдяки її особистій залученості вдалося повернути 30 дітей. Серед них - вихованці Херсонського будинку дитини, а також неповнолітні, яких уже помістили до російських інтернатів.

"Повернення цих дітей стало можливим завдяки наполегливій роботі, міжнародній підтримці та особистій залученості Меланії Трамп. Тому сьогоднішнє вручення ордена княгині Ольги І ступеня — найвищого ступеня цієї нагороди — є визнанням її особистого внеску та щирою вдячністю від імені всієї України. Щиро дякую Меланії Трамп та її професійній команді за довіру, особисту участь і допомогу українцям та українкам. За кожною такою ініціативою стоять людські життя. Ми це високо цінуємо!", - наголосив Лубінець.

"Я сказав Меланії Трамп лише одне: не зупиняйтеся", - додав він.

Гуманітарна місія в Олешках

Із 27 жовтня в окупованих Росією Олешках на Херсонщині і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.