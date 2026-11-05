У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Лубінець передав Меланії Трамп орден княгині Ольги: "Я сказав їй лише одне: не зупиняйтесь"

Омбудсман наголосив, що саме завдяки особистій залученості першої леді США, її сприянню та координації вдалося реалізувати гуманітарну місію в окупованих Олешках. 

Лубінець передав Меланії Трамп орден княгині Ольги: "Я сказав їй лише одне: не зупиняйтесь"
Дмитро Лубінець і Меланія Трамп
Фото: Офіс омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець передав першій леді США Меланії Трамп орден княгині Ольги І ступеня. Про це він повідомив у фейсбуці.

Лубінець наголосив, що саме завдяки особистій залученості Меланії Трамп, її сприянню та координації вдалося реалізувати гуманітарну місію з допомоги українцям в Олешках. 

"Людей, які місяцями жили в критичних умовах, без води, їжі та медикаментів, буквально вдалося забрати з рук смерті завдяки небайдужості, людяності та великому серцю першої леді США", - сказав омбудсман.

Реклама

Він також зазначив, що це вже не перша допомога у надзвичайно складних місіях з боку першої леді США. 

Ще з жовтня 2025 року Меланія Трам підтримує ініціативи з повернення українських дітей з окупації і з Росії. Завдяки її особистій залученості вдалося повернути 30 дітей. Серед них - вихованці Херсонського будинку дитини, а також неповнолітні, яких уже помістили до російських інтернатів.

"Повернення цих дітей стало можливим завдяки наполегливій роботі, міжнародній підтримці та особистій залученості Меланії Трамп. Тому сьогоднішнє вручення ордена княгині Ольги І ступеня — найвищого ступеня цієї нагороди — є визнанням її особистого внеску та щирою вдячністю від імені всієї України. Щиро дякую Меланії Трамп та її професійній команді за довіру, особисту участь і допомогу українцям та українкам. За кожною такою ініціативою стоять людські життя. Ми це високо цінуємо!", - наголосив Лубінець. 

"Я сказав Меланії Трамп лише одне: не зупиняйтеся", - додав він.

Гуманітарна місія в Олешках

  • Із 27 жовтня в окупованих Росією Олешках на Херсонщині і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies