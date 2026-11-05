CNN: Сенат США готує розслідування через уповільнення Starshield в Україні і надіслав листа Ілону Маску

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Комітет Сенату США з міжнародних відносин розіслав листи приватним компаніям і закликав їх зберегти документи напередодні розслідувань, які мають відбутися під час наступної сесії Конгресу, де контроль матимуть демократи. Такого листа отримав і мультимільярдер Ілон Маск

Про це повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.

Розслідування стосуватиметься уповільнення роботи системи Starshield в Україні.

Комітет також надіслав листи всім портам, банкам та приватним компаніям, причетним до угоди щодо російського дизельного пального.

Очікується, що в січні після початку роботи нового Конгресу, де у демократів буде більшість, законодавці докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.

За словами джерел, новим главою Комітету Сенату США з міжнародних відносин стане сенатор Кріс Кунс.

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