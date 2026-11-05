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CNN: Сенат США готує розслідування через уповільнення Starshield в Україні і надіслав листа Ілону Маску

Демократи також ініціювали розслідування угоди щодо російського дизельного пального.

CNN: Сенат США готує розслідування через уповільнення Starshield в Україні і надіслав листа Ілону Маску
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розіслав листи приватним компаніям і закликав їх зберегти документи напередодні розслідувань, які мають відбутися під час наступної сесії Конгресу, де контроль матимуть демократи. Такого листа отримав і мультимільярдер Ілон Маск

Про це повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа. 

Розслідування стосуватиметься уповільнення роботи системи Starshield в Україні.

Комітет також надіслав листи всім портам, банкам та приватним компаніям, причетним до угоди щодо російського дизельного пального.

Очікується, що в січні після початку роботи нового Конгресу, де у демократів буде більшість, законодавці докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.

За словами джерел, новим главою Комітету Сенату США з міжнародних відносин стане сенатор Кріс Кунс.

Що відомо про обмеження швидкості руху терміналів Starlink (Starshield) в Україні

Що відомо про "дизельну угоду" Трампа з Росією

  • На початку жовтня Трамп заявив, що домовився з Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн - одразу після цього.
  • Володимир Зеленський заявив після цього, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Дизель замість принципів. Чому Трамп пішов на поступки Путіну і до чого тут активи «Лукойлу»".
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