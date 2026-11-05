CNN: Сенат США готує розслідування через уповільнення Starshield в Україні і надіслав листа Ілону Маску

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розіслав листи приватним компаніям і закликав їх зберегти документи напередодні розслідувань, які мають відбутися під час наступної сесії Конгресу, де контроль матимуть демократи. Такого листа отримав і мультимільярдер Ілон Маск
Про це повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.
Розслідування стосуватиметься уповільнення роботи системи Starshield в Україні.
Комітет також надіслав листи всім портам, банкам та приватним компаніям, причетним до угоди щодо російського дизельного пального.
Очікується, що в січні після початку роботи нового Конгресу, де у демократів буде більшість, законодавці докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.
За словами джерел, новим главою Комітету Сенату США з міжнародних відносин стане сенатор Кріс Кунс.
Що відомо про обмеження швидкості руху терміналів Starlink (Starshield) в Україні
- У жовтні 2026 року українські військові повідомили, що термінали Starshield (військова версія сервісу) почали втрачати зв'язок на платформах, які рухалися швидше ніж приблизно 160 км/год. Через це виникли проблеми з роботою швидкісних дронів та деяких інших систем.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що обмеження швидкості використання Starlink на території України є умисним.
- Частину обмежень згодом послабили або відновили роботу на вищих швидкостях. Сам Ілон Маск заявляв, що рішення щодо обмежень для Starshield ухвалює уряд США, оскільки ця система орієнтована на державних і військових замовників.
- Водночас, американські медіа писали, що Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку в Україні.
- На тлі перебоїв американські конгресмени закликали адміністрацію Трампа домогтися відновлення повноцінного доступу України до Starlink і Starshield. Зокрема, члени Палати представників звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт на Starshield.
- Це вже не перший випадок, коли через супутниковий зв’язок SpaceX потерпають місії українських військових. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Наскільки Сили оборони України залежні від Starlink і які альтернативи є натомість".
Що відомо про "дизельну угоду" Трампа з Росією
- На початку жовтня Трамп заявив, що домовився з Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн - одразу після цього.
- Володимир Зеленський заявив після цього, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості – це очевидна слабкість і Росія завдасть ще більше збитків і втрат світу.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Дизель замість принципів. Чому Трамп пішов на поступки Путіну і до чого тут активи «Лукойлу»".