Українські військові заявили про нові обмеження системи супутникового зв'язку Starlink. Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що тепер зв'язок починає зникати за швидкості дрона 60-70 кілометрів на годину. Джерела LB у Силах оборони підтвердили інформацію.
За даними джерел міністерства оборони, сьогодні вночі були виявлені обмеження роботи Starlink (Starshield) на швидкостях вище 160 км, але інформацію щодо швидкості перевіряють. Ця ситуація значно ускладнює, зокрема логістику, роботу БПС, middle strike тощо.
7 корпус ДШВ повідомив, що вночі підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати перебої зі зв'язком, пов'язані з обмеженням швидкості передачі даних. Під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними.
Зниження швидкості польоту БПЛА створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження противником.
Раніше радник президента Сергій Бескрестнов підтвердив, що вночі 14 жовтня обмеження працювали на швидкість 100 миль на годину (близько 160 км на годину). При цьому українська армія попередження не отримувала.
«Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій», – сказав він.
- Раніше компанія SpaceX обмежувала використання Starlink для низки далекобійних ударів по об'єктах на території Росії та окупованих територій. Було зірвано низку операцій.
- Нинішнє обмеження відбулося на тлі загострення риторики Білого дому проти України. Крім того, два удари поспіль партнери не повідомляли Україні про запуск росіянами балістики. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що партнери не попередили сьогодні про першу хвилю, але попередили про три наступні. В першу хвилю ракета влучила в дев'ятиповерховий будинок, вбивши не менше двох людей і ще понад 20 поранивши.