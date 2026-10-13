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МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій України

Голова МЗС Сибіга зустрівся з Рафаелем Гроссі у Варшаві.

МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій України
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій України. 

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"У Варшаві продовжив наш діалог із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки", – зазначив Сибіга.

Він подякував Гроссі за його рішення. 

"Це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України", – наголосив Сибіга. 

"Я також висловив щиру вдячність за організовану цього літа у співпраці з генеральним директором та урядами Австрії й Польщі програму оздоровлення дітей українських працівників атомної галузі. Ми домовилися продовжувати такі цінні гуманітарні ініціативи", додав український міністр. 

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