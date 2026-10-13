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Сибіга: Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів для євроінтеграції України

“Вступ до ЄС – це частина нашої безпеки та безпекових гарантій для нашої країни”.

Сибіга: Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів для євроінтеграції України
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів у межах переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. 

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на Варшавському безпековому форумі.

“Вступ до ЄС – це частина нашої безпеки та безпекових гарантій для нашої країни”, — заявив він.

Учора міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн повідомив, що усі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3. Кластер 2 – це "Внутрішній ринок" і кластер 3 – "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Сьогодні у Люксембурзі о 19:30 за київським часом розпочнеться четверта зустріч Конференції з питань вступу України до Євросоюзі. Під час зустрічі планують розпочати переговори за цими двома кластерами.

Вчора Верховна Рада України схвалила важливий для євроінтеграції Києва закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС. Президент Володимир Зеленський вже підписав його. Угорщина привітала схвалення нормативно-правового акта – саме через це питання Будапешт блокував перехід України до наступного етапу перемовин щодо вступу до євроблоку. Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан пообіцяла раніше, що блокування знімуть.

  • Переговорні розділи щодо вступу до ЄС об’єднані у шість тематичних кластерів. Україна та Молдова вже відкрили два з них: кластер 1 “Основи процесу вступу” у червні та кластер 6 “Зовнішні відносини” у липні 2026 року. 
  • У разі відкриття кластерів 2 і 3 Україні залишатиметься відкрити кластер 4 “Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність” і кластер 5 “Ресурси, сільське господарство та згуртованість”.
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