Сибіга: Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів для євроінтеграції України

“Вступ до ЄС – це частина нашої безпеки та безпекових гарантій для нашої країни”.

Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів у межах переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на Варшавському безпековому форумі.

“Вступ до ЄС – це частина нашої безпеки та безпекових гарантій для нашої країни”, — заявив він.

Учора міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн повідомив, що усі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3. Кластер 2 – це "Внутрішній ринок" і кластер 3 – "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Сьогодні у Люксембурзі о 19:30 за київським часом розпочнеться четверта зустріч Конференції з питань вступу України до Євросоюзі. Під час зустрічі планують розпочати переговори за цими двома кластерами.

Вчора Верховна Рада України схвалила важливий для євроінтеграції Києва закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС. Президент Володимир Зеленський вже підписав його. Угорщина привітала схвалення нормативно-правового акта – саме через це питання Будапешт блокував перехід України до наступного етапу перемовин щодо вступу до євроблоку. Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан пообіцяла раніше, що блокування знімуть.