В Україні запровадили відключення світла до двох черг. Нові знеструмлення в кількох областях

Без світла через обстріли залишились абоненти в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

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У частині областей України 13 жовтня вимушено застосовують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Заходи діятимуть до кінця доби, а обсяг відключень для всіх категорій споживачів може сягати двох черг.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною є наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідність уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми обстрілами.

Нові знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас споживання електроенергії в Україні зростає. Станом на 9:30 13 жовтня цей показник був на 4,1% вищим, ніж у той самий час попереднього дня. Енергетики закликають українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.