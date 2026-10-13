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Трамп заявив, що Україна і Росія погодилися на енергетичне перемир'я, бо «він так сказав»

При цьому він сумнівається, що Москва його порушила. 

Трамп заявив, що Україна і Росія погодилися на енергетичне перемир'я, бо «він так сказав»
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп «не впевнений», що Росія порушила оголошене ним енергетичне перемир'я. І додав, що порушення були з обох сторін. Зауважимо, що вчора український президент заявив про зупинку ударів по НПЗ Росії після анонсованого енергетичного припинення вогню. 

У спілкуванні з журналістами 12 жовтня він заявив, що Володимир Зеленський і Владімір Путін мають «об'єднатися і покласти край цій жахливій війні». На зауваження журналістки про те, що і Україна, і Росія заперечували факт домовленості про енергетичне перемир'я, американський президент заявив, що така угода була, бо він так сказав. 

«Вони погодилися. Знаєте, чому? Бо я сказав: "Ви погодилися". Ось чому», – сказав він.  

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Він назвав цю війну катастрофою, якій треба покласти край.

Контекст

Наприкінці минулого тижня американський президент знову загострив риторику стосовно України і почав вимагати виборів президента. А спершу він заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю і на кілька місяців послабив нафтові санкції проти Росії. Відповідне рішення він ухвалив на тлі наближення проміжних виборів і світової енергетичної кризи, що розпочалася після атак Ірану на нафтові заводи в країнах Перської затоки.

Україна та європейські лідери розкритикували угоду з росіянами, оскільки агресор отримав більше можливостей заробляти кошти на ведення війни.

11 жовтня Трамп написав у соцмережах про те, що між Україною і Росією встановлено енергетичне перемир'я. Київ і Москва відповідних домовленостей не анонсували. Українська влада одразу ж сказала, що згодна на припинення вогню, якщо Росія не битиме по енергетиці. Однак росіяни зразу після заяви Трампа обстріляли електростанцію у Харкові, а потім продовжували атакувати інші енергетичні об'єкти, зокрема газові.

Американська преса писала, що Трамп, ймовірно, мав на увазі припинення вогню лише по НПЗ. Володимир Зеленський зазначив, що угода про припинення вогню лише по НПЗ не є рівноцінною. Україна має лише один такий завод, який уже давно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ударів. Росія має значну кількість таких заводів, і саме завдяки їм заробляє. Україні ж важливо, аби не атакували усю її енергетику.

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