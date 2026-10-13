Росіяни уночі атакували балістикою, дронами і «бандеролями». Є влучання на 17 локаціях

У ніч на 13 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 з Брянської області. Також запустила дев'ять баражуючих боєприпасів «Бандероль»/«Дань-Т» та 108 ударних БпЛА типу Shahed (74 із них – реактивні).
Дронами била з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська у Росії, окупованих Донецька і Криму. Про це повідомили в Повітряних силах.
«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів», – йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.
Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків. Частина із них цілей не досягла.
- Балістикою росіяни вдарили по Києву. Перші вибухи пролунали ще до тривоги. Радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що росіяни могли використати саме С-400, оскільки їх важче виявити, ніж інші ракети з балістичною траєкторією. Загалом інформацію про запуск балістики Україні передають зі США.
- «Бандеролями» окупанти атакували Харків. Там загинули не менше трьох людей.