Розширивши контекст, Тімоті Снайдер говорить насамперед не про українсько-польські суперечки чи історичні травми, а про те, чого не розуміють на Заході: що Україна захищає єдине у світі постімперське утворення (Європейський Союз), що українсько-російська війна — це боротьба за реальність для всього світу і що Росія повинна програти свою колоніальну війну, щоб мати шанс на перетворення.

Кожна нація має право трактувати історію по-своєму, але співпрацювати потрібно і з тими людьми, з якими маєш різні погляди на минуле. Це найсухіший підсумок розмови « Польсько-українські стосунки у глобальному контексті», яку організував Центр пограниччя Українського католицького університету у Львові. Професор Єльського університету Тімоті Снайдер — певно, найулюбленіший зараз в Україні іноземний історик — спілкувався з українським колегою Ярославом Грицаком. «Якщо у вас є проблема, яку ви не можете розв’язати, — розширте контекст. Для розмови про стосунки України й Польщі потрібен ширший контекст, бо вони є більшими за дві країни», — констатував Грицак.

Фото: Ростислав Довженко Тімоті Снайдер під час розмови

«Київ був найцікавішим із заснованих вікінгами поселень»

Я — історик і почну з давно минулих часів, приблизно з народження Христа. Часів, коли землі, які зараз є Україною й Польщею, мали багато спільного. Наприклад, шлях готів через Європу. Готи — це недооцінена частина європейської історії. Їхній шлях почався на землях, де зараз Польща, — на південному узбережжі Балтійського моря, і проліг туди, де зараз Україна. Тут вони заснували кілька держав, спілкувались із римлянами. Потім за допомогою гунів перейшли на Балкани, дійшли до Італії та доклались до трансформації Римської імперії.

Другий приклад — історія вікінгів, варягів, «русі». Українцям потрібен час, щоб зрозуміти, що історія вікінгів — це їхня історія, а їхня історія — це історія вікінгів. Київ був найцікавішим із заснованих вікінгами поселень. Але, перш ніж дійти до нинішньої України, вікінги спілкувалися з іншими слов’янами сотні років саме на півночі нинішньої Польщі. Тому багато з них розмовляли слов’янськими. І ще одна спільна риса Польщі й України: заснування перших держав на обох територіях пов’язане зі сріблом і торгівлею невільниками.

«Якби не змагання з Польщею, українська нація сформувалася б інакше»

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Київська Русь, звичайно, була найважливішою державою середньовічної Європи. Але правителі Русі не сприймали поляків як іноземців. Мови за тих часів були ще ближчими, ніж сьогодні. Віддаючи своїх дочок за польських правителів, руські князі розуміли, що родичаються з дуже близьким народом. І ці стосунки Польщі з Руссю були значно тісніші, ніж із Францією чи зі Священною Римською імперією. Польща була набагато цікавішою і ближчою для Русі.

Велике князівство Литовське — це теж спільна історія Польщі й України. Хоч ані українські, ані польські історики не люблять формулювати це в такий спосіб, але і поляками, і українцями сотні років правили литовці.

Фото: Ростислав Довженко Тімоті Снайдер і Ярослав Грицак

Перейду до ближчих історичних періодів. Звісно, останні століття були часом польсько-українських конфліктів. Але у XIX столітті в української і польської націй, які тільки формувалися, було багато взаємовпливів і взаємного наслідування. Українські національні активісти намагались бути глобальнішими, космополітичнішими за польських. Це прагнення можна побачити, наприклад, у творах Івана Франка й Лесі Українки. Якби не це змагання з Польщею, українська нація, напевно, сформувалася б інакше. Водночас і формування Польщі не можна уявити без того, що було насправді українським.

Поляки й українці в міжвоєнний період були у схожому становищі. У ХХ столітті імперії ставали глобальними й Україна — як і Польща — опинилась у пастці між двома імперськими проєктами, які стартували запізно і намагалися стати глобальними: німецьким і радянським. Обидва прагнули контролювати серце Європи — насамперед Україну, її сільськогосподарські ресурси; а Польща опинилася на шляху. Я ризикую ранити почуття польських колег, але скажу, що на Польщу напали, бо вона заступала шлях до України.

«Країни Західної Європи обрали Євросоюз, бо програли свої колоніальні війни»

Потім ми опинились у світі, який поступово виходив з імперій. Хоч куди ви глянете, імперії залишаються важливими. Є одне місце у світі, яке створило постімперіалістичний порядок: Європейський Союз. Це особлива територія, де поєднались контексти колишніх імперій. Нібито невеликі держави, які входять у цю співдружність: Нідерланди, Франція, Португалія, Іспанія — самі нещодавно були глобальними імперіями. І залишалися ними в час, коли була заснована Українська Народна Республіка. Як імперії, ці держави мали специфічне ставлення до ідеї національного самовизначення й не дуже його підтримували. Ці постімперські утворення ніколи не існували як національні держави: переставши бути імперіями, вони практично відразу стали членами Європейського Союзу.

Фото: Ростислав Довженко Тімоті Снайдер і Ярослав Грицак

Розширення ЄС у ХХІ столітті теж постімперський процес, але іншого типу. До Союзу приєдналися національні держави, які не мали своїх імперій, а належали до чужих. У 2004 році Польща приєдналась до ЄС; усе життя студентів, які є в цій аудиторії, минуло за часів, коли Польща є членом Євросоюзу, а Україна не є. Але якщо ви старі, як я чи Ярослав Грицак, часи, коли Польща не була в Євросоюзі — ба більше, неможливо було уявити Польщу в Євросоюзі, — не здаватимуться вам такими давніми.

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Європейський Союз не свідомий власного походження. Історія, яку Західна Європа розповідає сама собі: «Ми всі національні держави, які після Другої світової зрозуміли, що війна — це погано, і відтоді ми співпрацюємо». Вона гарна, але неправдива — такого не було. Вони ніколи не були національними державами й не зрозуміли, що війна — це погано: вони просто програвали. Вони обрали Євросоюз, бо програли свої колоніальні війни. «Ми хороші, бо ми не любимо воювати» — це неправильний урок, який веде до хибного розуміння російсько-української війни.

Зараз держави ЄС намагаються замовчати й забути свою імперіалістичну історію, тому в Європі нелегко говорити про імперіалізм. Пояснити їм, що Росія веде імперську війну, складно — хоча це правда, для європейців це звучить екзотично. Але історія ХХ століття показує нам, що імперії повинні програвати війни, перш ніж вони зможуть перейти до чогось іншого. Не розуміючи цього, європейці не можуть усвідомити, що зараз їхню постімперську систему захищають українці — і більше ніхто. І не лише захищають Європу, а й допомагають зберегти демократію повсюди. У Сполучених Штатах нещодавно були парламентські вибори, і якби не Україна, наша політична сцена мала б зовсім інакший вигляд.

«Ґедройць вважав українсько-польське порозуміння важливішим і нагальнішим за євроінтеграцію»

Повертаючись до Польщі, згадаю публіциста й мислителя Єжи Ґедройця. У середині ХХ століття завдяки йому поляки, білоруси й українці мали дискусію польською мовою, зокрема на тему польського й російського імперіалізму. У цій дискусії поляки визнали польський імперіалізм проблемою й відмовились надалі ставити під сумнів кордон між Україною й Польщею. Формулюючи доктрину взаємного українсько-польського визнання, Ґедройць не фокусувався на Сполучених Штатах (він взагалі дуже не любив Америку й скептично ставився до американців, до мене зокрема) і на будь-якій великій західній силі. І вважав українсько-польське порозуміння важливішим і нагальнішим за євроінтеграцію.

Фото: Ростислав Довженко Тімоті Снайдер

У впорядкуванні польсько-українських відносин може допомогти правильне розуміння того, що таке історія. Історія завжди цікавіша і складніша, ніж ми думаємо. Її розуміння не обмежити подіями, які відбулись у якийсь конкретний період в одному місці. І людей, які кажуть: «я знаю все про історію», треба сприймати максимально скептично. Історія повинна бути початком для розмови, а не закінченням; вона має запрошувати до дискусії, в якій ми маємо бути відкритими до віднайдення нових речей, готовими почути щось важливе від іншої сторони. Якщо історія не є конструктивною, вона дуже швидко стає політикою пам’яті.

Історія відкрита. Речі в минулому відбувалися, і ми можемо знайти правду про це. Але речі могли б статися й по-іншому — було багато чинників, які штовхали події в різних напрямках. І зараз у будь-який момент вони можуть піти не так, як ми передбачаємо. Це стосується й польсько-українських відносин. Нам не обов’язково вважати, що все визначено наперед і ми мусимо без кінця сваритися про ті самі речі. Завжди можна почати з чистого аркуша.

«Українцям варто вийти з діалектики “поляки/росіяни вважають так, отже, ми вважатимемо навпаки”»

Як зменшити токсичність польсько-українських відносин? На рівні урядів важливо уникати культів національної безневинності. Хоч ким ви є, у вашому минулому завжди є щось, чого варто стидатися. Якщо ви думаєте, що минуле вашого народу не заплямоване, вам потрібно перечитати історію. Я досі вивчаю темні плями в історії моєї країни. У Польщі за останні тридцять п’ять років створили міфологічне уявлення про праведне минуле нації, й Україні важливо не вибудовувати культ української безневинності. Потрібно розуміти відмінність між історією й міфом — і всерйоз вивчати історію, не лише локальну, а й світову.

Фото: Ростислав Довженко Слухачі під час заходу

Чи настав час говорити про УПА чесно? Як історик я писав про Українську Повстанську Армію дуже довго, і вважаю, що жодна тема не може бути табу для істориків. Водночас не думаю, що УПА має зараз бути в центрі польсько-української дискусії. Починати розмову на цю тему варто тоді, коли обидві сторони зможуть створити позитивний порядок денний та інституції для цивілізованої фахової дискусії.

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У конфлікті через присвоєння підрозділу української армії імені Героїв УПА Польща винна на 90 %, але Україна припустилася дипломатичної помилки, не передбачивши можливих негативних наслідків. Утім важливо не це, а майбутнє, яке Україна створює для себе. Українцям варто вийти з діалектики «поляки/росіяни вважають так, отже, ми вважатимемо навпаки». Важливо не те, що поляки щось думають про вас, а те, що ви самі думаєте про себе і свою історію. Це стосується й теми УПА. Ця армія діяла у спосіб, зовсім відмінний від того, в який зараз діють Сили оборони України. Ви можете любити УПА, це ваше право. Але якщо ви називаєте УПА своїм взірцем для наслідування, ви опускаєте власні стандарти.

Це українське питання, а не українсько-польське. Ваше бачення історії не треба з кимсь узгоджувати. Та не забувайте, що ви можете співпрацювати навіть з людьми, з якими повністю не погоджуєтесь щодо минулого. Якщо ви будете зобов’язані домовитись про спільне бачення минулого, ви ніколи не матимете добрих стосунків. Але відмовлятися від співпраці через різні погляди на історію — це безумство.

Фото: Ростислав Довженко Ярослав Грицак під час виступу Тімоті Снайдера

А ще важливо, щоб третя сторона не визначала, про що мають бути ваші розмови. Є люди, які дуже раді, коли українці і поляки сваряться, кричать про Волинь і Бандеру. Ці люди сидять у Москві. Вони це обожнюють, для них це успіх.

Яким є майбутнє польсько-українських відносин? Якщо вони не будуть добрими, в майбутньому не буде Європейського Союзу. Росія постійно працює над тим, щоб знищити ЄС — перш за все не військовими, а інформаційними інструментами. Багато європейських держав не розуміють цієї загрози повною мірою, але Польща — одна з тих, яка мала б її розуміти. Якщо Україна програє, то впаде і ЄС.

У польсько-українських відносинах завжди потрібно почекати. Буде щось дуже погане, але ми все одно через це пройдемо. 1918, 1939, 1943 роки — жахливі моменти, але ми їх пережили. Потрібно бути терплячими і продовжувати розмови, бодай на низовому, міжлюдському рівні. Навіть якщо все погіршиться, українцям важливо не казати, що поляки все одно їм не потрібні.

Традиційним фундаментом польсько-українських відносин був спільний досвід. Але за останні двадцять п’ять років Польща стала менш східноєвропейською країною, а отже, має значно менше зв’язків з українським світом. В Україні замало поляків. У Польщі два мільйони українців, а поляків в Україні набагато менше. Особливо польська молодь мало знає про українців і їхнє життя. Відносини можна покращити, залучаючи більше поляків жити і працювати тут, розбудовувати професійні контакти, культурну, суто людську взаємодію. Це не розв’яже всіх непорозумінь, але зніме частину напруги.