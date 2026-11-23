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Талліннський кінофестиваль «Темні ночі» (PÖFF) та Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) оголосили першого лауреата премії Free World Award. Премією відзначено фільм Галкота Мустафи «Немає раю, якщо тебе вбила жінка» (No Paradise If You Are Killed by a Woman). Про це повідомляє ОМКФ на своїй сторінці у Facebook.

У центрі сюжету стрічки жінка-снайперка, яка повертається на поле бою, щоб урятувати свою молодшу сестру з полону ІДІЛ. Фільм створено у копродукції Норвегії, Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратів та Швеції.

Його прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі, де він отримав спеціальну відзнаку журі, а також був обраний представником Іраку в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» премії «Оскар».

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Free World Award засновано як спеціальну міжнародну нагороду Одеського міжнародного кінофестивалю за підтримки Держкіно. Щороку її отримуватиме фільм, обраний із програми PÖFF. Започаткування премії є частиною трирічного меморандуму між Держкіно та PÖFF, спрямованого на посилення міжнародної впізнаваності українського кіно та поглиблення співпраці між українською, естонською й міжнародною кіноспільнотами.

Під час церемонії Урочистого закриття 30-го Талліннського міжнародного кінофестивалю «Темні ночі» орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов нагородив Тііну Локк-Трамберг, директорку Талліннського міжнародного кінофестивалю «Tallinn Blaсk Nights Film Festival.

З 2024 року PÖFF присвячує українському кінематографу програму Standing with Ukraine, яка продовжує діяти й цьогоріч.

Фестиваль тривав з 6 по 22 листопада 2026 року.