У Києві оголосили переможців 55-го міжнародного кінофестивалю "Молодість"

31 жовтня у столичному Будинку кіно відбулася церемонія нагородження переможців 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Ґран-прі фестивалю отримав повнометражний фільм "Камуфляж" режисера Микити Гібаленка (Німеччина).

Про це повідомили організатори кінофестивалю.

Стрічка розповідає про 22-річного Віталія, який намагається побудувати нове життя після переїзду з України до Мюнхена. Він виїхав за рік до повномасштабного вторгнення, а після його початку до нього з Харкова приїхали мати та сестра.

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Нагороду переможцю вручив голова журі міжнародного конкурсу Олег Сенцов. Статуетку отримали акторка Анна Яремчук-Бобало, яка зіграла матір головного героя, та консультант Ян Штукмаєр.

Переможець ґран-прі отримав статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду 5 тисяч доларів.

У національному конкурсі "Скіфського оленя" та 100 тисяч гривень отримав фільм "Відкритий світ" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.

Спеціальну згадку журі Спілки кінокритиків України отримала стрічка "Відкритий світ" за винахідливий художній підхід та оригінальний погляд на досвід віддаленості від дому. Диплом за найкращий фільм національного конкурсу присудили стрічці "Братчик" Христини Браславської.

Ще дві спеціальні відзнаки отримали фільми "ДІМ TV" Софії Гери та "Інжир" Новруза Хікмета.

Переможцем документального конкурсу стала дебютна стрічка Дмитра Тодорюка "У війни нема дітей". Фільм об'єднує чотири історії про дитинство в умовах війни. Його герої, попри пережиті трагедії, продовжують мріяти, гратися та вірити в майбутнє.

У конкурсі Teen Screen "Скіфського оленя" та 2 тисячі доларів отримав бразильський фільм "Мов повітряний змій" Алана Дебертона.

Найкращим студентським фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка "Ремінісценція" Ірини Мельниченко (Швейцарія). Найкращим короткометражним фільмом журі визнало "Дьєґо" Мелісси Сільвери (Франція).

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У міжнародному повнометражному конкурсі перемогла стрічка "Філіпіньяна" Рафаеля Мануеля (Філіппіни, Сінгапур, Велика Британія, Нідерланди, Франція).

Приз глядацьких симпатій та "Скіфського оленя" отримав фільм "Безрідний" режисера Кая Штеніке (Німеччина, Швейцарія).

Почесного "Скіфського оленя" за внесок в українське кіномистецтво вручили народній артистці України Аді Роговцевій.

На початку церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання кінематографістів, які загинули на війні.

1 листопада на фестивалі триває глядацький день. У кінотеатрі "Жовтень" можна подивитися стрічки, які отримали приз глядацьких симпатій, а також головні нагороди в міжнародному повнометражному, короткометражному, студентському, національному та документальному конкурсах.