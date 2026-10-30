Діджейка Nastia скасувала виступи в США через політику Трампа щодо України

Українська діджейка та продюсерка Nastia (Анастасія Топольська) скасувала всі свої заплановані виступи у Сполучених Штатах — принаймні доти, доки адміністрація Трампа не «змінить свою політику щодо України». Про це повідомляє видання MixMag із посиланням на Instagram діджейки.

У дописі, опублікованому в Instagram, Nastia повідомила, що припинила приймати пропозиції щодо виступів у США через «нещодавні рішення адміністрації Трампа».

За її словами, США почали «послаблювати економічний тиск на Росію та укладати енергетичні угоди, вигідні агресору; водночас вони обмежують постачання критично важливих військових технологій, необхідних Україні, і чинять тиск на нашу державу, тоді як Росія продовжує свої атаки».

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«Це перетнуло межу, яку я не можу ігнорувати, — написала вона. — Моя країна бореться за своє існування. Українців убивають, наші міста руйнують, а наше майбутнє опиняється під загрозою щодня».

Вона додала, що «просто не може» повернутися до виступів у США у звичному форматі, доки адміністрація Трампа дотримується свого нинішнього курсу щодо України. Водночас вона підкреслила, що це рішення не спрямоване проти «американського народу, промоутерів чи музичної спільноти».

Наразі не уточнюється, які саме виступи в США скасувала Nastia.

Востаннє Nastia виступала в США на початку цього літа — вона дала концерти в Остіні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Детройті. Відтоді, з червня, вона більше не відвідувала цю країну.