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У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відкрили дитячий простір

Першою подією в новій кімнаті став осінній творчий майстер-клас для дітей працівників театру. 

Фото: Зоряна Стельмах

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відкрили простір, дружній до дітей та батьків. Кімнату облаштували для дітей працівників театру, серед яких є багато молодих батьків. Тут діти зможуть гратися, спілкуватися, займатися творчістю та проводити час у комфортному середовищі.

Про це йдеться у пресрелізі. 

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Ініціативу реалізував Театр Франка за експертної підтримки ЮНІСЕФ та участі партнерів, а ініціатором створення кімнати став генеральний директор - художній керівник Театру Франка Євген Нищук. Міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою була на відкритті кімнати. 

Фото: Зоряна Стельмах

«Сьогодні, коли Україна переживає такі непрості часи, ми особливо гостро відчуваємо відповідальність за безпеку наших дітей, їх спокій і щасливе дитинство. І для мене було надзвичайно важливо, щоб у нашому театрі з'явилося місце, куди батьки могли б привести своїх дітей, знаючи, що вони поруч, у затишку та безпеці», - зазначив Євген Нищук. 

За даними ЮНІСЕФ, 67% опитаних батьків повідомили про недостатній доступ до необхідних ресурсів для виховання дітей, а 86% підтримують створення національної програми підтримки батьківства. Ці результати підкреслюють потребу родин не лише в інформації та послугах, а й у практичних рішеннях, які допомагають поєднувати догляд за дітьми з роботою та суспільним життям. 

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфе (друга праворуч) і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати
Фото: Зоряна Стельмах
Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфе (друга праворуч) і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати

«Батьки не повинні залишатися сам на сам із викликами виховання дітей, особливо під час війни. Родинам потрібні не лише поради, а й практична підтримка, яка дає змогу піклуватися про дітей і водночас продовжувати працювати, розвиватися та брати участь у культурному житті. Простір у Театрі імені Івана Франка демонструє, як заклади можуть відповідати на ці потреби. Сподіваємося, що цей приклад надихне інших зробити практики, дружні до родин із дітьми, нормою, а не винятком», - зазначила Анн-Клер Дюфе, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Першою подією в новій кімнаті став осінній творчий майстер-клас для дітей працівників театру. 

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Художній керівник Театру Франка Євген Нищук (ліворуч), Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфе (у центрі) і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати
Фото: Зоряна Стельмах
Художній керівник Театру Франка Євген Нищук (ліворуч), Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфе (у центрі) і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати

Художній керівник Театру Франка Євген Нищук ( у центрі)  і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати
Фото: Зоряна Стельмах
Художній керівник Театру Франка Євген Нищук ( у центрі)  і міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою під час відкриття кімнати

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна, Євген Ніщук і Анн-Клер Дюфе під час відкриття кімнати 
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна, Євген Ніщук і Анн-Клер Дюфе під час відкриття кімнати 

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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