Помер актор Патрік Стюарт, відомий ролями у фільмах "Зоряний шлях" і "Люди Ікс"

У Лос-Анджелесі у своєму будинку на 87-ому році життя помер британський актор сер Патрік Стюарт, який отримав величезну популярність та любов фанатів через участь у фантастичних франшизах "Зоряний шлях" та "Люди Ікс".

Як пише Deadline, офіцер Ордену Британської імперії, який був висвячений у лицарі за видатні досягнення у театральній та кінодіяльності, останні роки життя боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією тілець Леві. Стюарт помер в оточенні дружини, рідних та друзів.

Упродовж 27 років Стюарт належав до Королівської Шекспірівської трупи у Стретфорді. Мав значні успіхи на театральній сцені, номінувався на премію "Тоні". Видав кілька книжок, які потрапили до списку бестселерів The New York Times.

Головні ж його ролі - Жан-Люк Пікар у "Зоряному шляху" та Професор Ксав'єр у кінокоміксах "Люди Ікс". Останнім фільмом Стюарта стали "Месники: Сходження доктора Дума", які мають вийти у прокат у грудні.