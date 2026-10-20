Пусти мені дизель по вені,

Політика – це гра. Інколи чесна, частіше брудна. У суперника може бути прихована зайва карта або зайва шахова фігура. Прагнучи перемоги в цій багатоходовій грі, політики часто втрачають здоровий глузд. А прагнучи перемоги із заздалегідь низькими рейтингами, можна взагалі опинитися в стані сказу. І тоді меч стає плугом, рішення політика стають надто непередбачуваними, приголомшливими і такими, ніби їх ухвалює наркоман в стані ломки, жадаючи додаткових відсотків рейтингу.

Президент США Дональд Трамп

За таких обставин кожен політик з амбіціями, маючи на одній шальці терезів свій рейтинг, а на другій – будь-що інше, завжди вибере свій рейтинг. Між своїм рейтингом і перемогою у війні союзної держави він вибере рейтинг. Між своїм рейтингом і порятунком якогось народу від епідемії він вибере рейтинг. Між своїм рейтингом і світовою катастрофою він вибере рейтинг. Кожен відсоток рейтингу – як чергова доза для наркомана. Отримуючи її, шаленієш, втрачаєш розум і хочеш ще і ще, і щоразу з більшим бажанням. В такому стані спосіб отримання чергової дози стає байдужим: неважливо, як її отримати і в якого дилера. Одурманений, ти просто хочеш чимшвидше отримати дозу. Інше тебе не цікавить.

Ти замовляєш дизель у ворожого дилера, сподіваючись, що це знизить ціни в твоїй країні і таким чином підвищить твій рейтинг. Ти тиснеш на президента іншої країни, щоб він почав розслідування проти родини твого прямого опонента. Ти списуєш за висновком ВЛК генерала, який втримав країну від агресора і став популярнішим, ніж ти, і відправляєш його на заслання до Лондона. Ти під надуманим приводом звільняєш успішного міністра, який став популярним. Ти зробиш будь-що для отримання найменшої частки рейтингу.

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Загнаний в глухий кут війною з Іраном і поточними низькими рейтингами, ти божеволієш і готовий на все. Навіть зняти санкції з одвічного ворога. Твоїм принципом стає назва американського фільму – «Розбагатій або здохни». Або рейтинг, або «помри» (в разі перемоги демократів імовірність ініціювання процедури імпічменту Трампа досить велика, як це вже було після виборів 2018 року).

Ми можемо довго дивуватись рішенням Трампа, рівню його здорового глузду, але між своїм рейтингом і нашим виживанням, він, як і будь-який політик, завжди вибере рейтинг. У нас є лише ми самі.

P.S. Автор не підтримує рішення Трампа щодо імпорту дизеля і скасування санкцій.