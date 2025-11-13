Міндіч, або Міністерство дічі

Коли ми купуємо товар з написом "Made in China", у нас немає завищених очікувань від цього товару. Ми не будемо розчаровані швидким зносом чи поломкою такого товару, бо в даному випадку речі названі своїми іменами і всі знають, що це за товари - вони мade in China. А коли речі називають своїми іменами все стає простішим.

Якби Орвелл писав «1984» у наш час, в своєму творі він обов'язково придумав би п’яте міністерство – Міністерство дічі. Тим паче це вже не щось фантастичне, це вже реальність. Мені здається, десь на небесах Орвелл, який давно в а*уї від того, що відбувається у світі, задається питанням "Як я міг не придумати таке міністерство?".

В нашій багатостраждальній країні таке міністерство дуже б прижилося. Назвали «Міністерство дічі» - воно робить дічь, речі названі своїми іменами, від такого міністерства ніхто багато не очікує і все стає простішим. Скорочено його назвали б Міндіч, а його головою став би тепер славнозвісний співзасновник «Студії Квартал 95» Тимур Міндіч.

Фото: Наші гроші Тимур Міндіч

Над головним входом в будівлю Міндічі висів би великий портрет Павла Лазаренка в золотій рамці, а під ним напис великими літерами «Хай живе клептократія!». В туалеті будівлі на стіні чорним маркером і кривими літерами був би написаний перший закон Лазаренка – «З*обуй з країни поки не спіймали». В холі була би дошка пошани з кращими виконавцями цього закону – під написом «Світ ловив мене та не спіймав» висіли би портрети Януковича, Азарова, Пшонки, Гладковського, тепер ось Мідіча. В лівому крилі була би аналогічна дошка, але для тих, хто не встиг – під написом «Е*ать ти лох» висіли би портрети Князєва, Крупи, Борисова. На Прозорро висів би тендер від такого міністерства з пошуком фірми, яка переплавила б золоту статую Феміди на золотий унітаз або корони для всіх співробітників міністерства. На задньому дворі, о*уївші від всього, що відбувається, з випученими очима сиділи б свині Наполеон та Верескун, кінь Боксер, осел Бенджамін, мисливські собаки, вівці, і, звісно, страуси, які від а*ую завжди тримали б голови в піску.

Мені здається існування такого міністерства багато чого б пояснювало. Ну, наприклад, міг би бути такий діалог:

- Арсенію Петровичу, ви ж казали, що на кордоні з Росією буде стіна, а тут сама лиш рабиця?

- Все нормально, це зведено Міністерством дічі.

- Аа, ну тоді питань нема...

Або ось такий:

- Пане Рєзніков, хто прийняв рішення купувати яйця по 17 грн?

- Люди з Міністерства дічі.

- Аа, питань нема...

Або ще:

- Пане полковнику, хто наказав проводити шикування під час тривоги?

- Це наказ від Міністерства дічі.

Да, це міністерство ніяк не покращило би обороноздатність чи економіку країни, але принаймні речі називались би своїми іменами.

Ну давайте чесно, Сінгапур в нашій країні не вийде. Можливо, тоді краще виділити окреме міністерство, яке буде робити всіляку ху*ню і від якого ніхто багато очікувати не буде. Петро Порошенко міг би легко з'їхати від запитання про Свинарчуків, просто відповівши "Ну а шо ви хочете? Вони з міністерства дічі". Якби на початку фільму "Скажене весілля" був кадр не "За підтримки Міністерства культури", а "За підтримки Міністерства дічі" питань би не виникало.

Я починаю підозрювати, що таке міністерство в нашій країні уже давно існує. Інакше, як пояснити всі вищезгадані випадки і шоу на СТБ?