«Аж допоки ти, Катіліно, будеш випробовувати наше терпіння? Аж скільки ще триватиме це твоє божевілля, яке нас дурить? Аж до якого кінця буде прориватися твоє розпусне нахабство? … Хіба не зупиняє страх народу? Хіба не зупиняє зібрання добрих громадян? … Чи ти не відчуваєш, що всі твої плани розкриті, чи ти не бачиш, що всі вже знають про твою змову? Що ти робив минулої ночі, що робив позаминулої ночі? Де та кого збирав? Що ви спланували? Думаєш, ніхто з нас про це не знає?»

Фото: ТСН Міндіч та Зеленський

21 листопада наша країна відзначала День Гідності та Свободи. Цього року ми відзначаємо цей день на фоні «міндічгейту», масштабного корупційного скандалу, пов’язаного з близьким оточенням Президента. «O tempora, o mores!», фраза, вимовлена Ціцероном в першій промові проти Катіліно, завжди була і залишається актуальною. В ці дні, згадуючи тих, хто виборював право жити у вільній, цивілізованій країні, тих людей з гідністю, які поклали життя за свободу і очищення держави, бачимо зовсім іншу реальність – в темні для нашої країни часи, спричинені ї*анутими братушкамі ззовні, внутрішні можновладці забарвлюють ці часи ще темнішими фарбами. На тлі скандалу, що вчергове підтверджує наскрізь прогнившу верхівку держави (авжеж і на місцях не без цього), згадуємо тих людей, для кого гідність і свобода – священні категорії. На тлі важкої ситуації на фронті, читаємо новини про чергову масштабну корупцію.

21 листопада також День народження у віце-президента України Андрія Єрмака. Співпадіння? Не думаю. Який символізм… В такий день і така-то людина. Словосполучення віце-президент можна було б вжити в лапках, але Андрій Борисович завідує справами настільки, що його давно називають другим президентом. Мабуть, з кейсу Богдана він зробив висновок, що нашіптування на тендітне вушко Президента багато плодів не приносять, і треба діяти.

Еволюція Єрмака: від продюсування до керівництва країною

Присутність Єрмака на плівках «міндічгейту» наразі не доведена, але, можливо, серіал не закінчився. Втім, і без цього радники Президента з різних сторін, політологи, активне суспільство дотримуються думки про звільнення Єрмака. Цю думку розділяє колишній представник Президента у Верховній Раді та депутат від СН Федір Веніславський. Раптово навіть фракція «Слуг» згадала про свою суб’єктність і знайшлись люди, які також бачать звільнення Єрмака. Потураєв заговорив про створення «коаліції національної стійкості». Більше того, за його словами ця заява адресована не іншим партіям у ВР, а самій фракції СН. Правда, суб’єктність СН зникла так само раптово, як і з’явилась – на зустріч з фракцією Президент прийшов разом з Єрмаком, сміливості говорити в очі у фракції не знайшлось і якось фраєр "сдал назад".

А я би дуже хотів, щоб серед всієї фракції знайшлась хоча б одна людина, яка на зустрічі процитувала б промову Ціцерона. В мене стійке враження, що його промова адресована не Катіліно, а Єрмаку. «Сенат все розуміє. Консул все бачить, а він проте досі тут (оригінальне слово змінено, я хочу ще пожити – примітка автора). Ти живеш і живеш не щоб поступитись, а щоб зміцнитись. Я хочу, отці-сенатори, бути милосердним, також я хочу, в такий загрозливий час для держави, не бути мʼякотілим, тому я сам засуджую цю бездіяльність та нікчемність. Проти римського народу в Італії в Етрурійському міжгірʼї розміщені вже табори. І з кожним днем там ворогів стає дедалі більше. Подібні ворожі табори їхнього командира і вождя є й серед нас в сенаті. Вони щодня готують крах держави! Якщо тебе зараз затримають, Катіліно, і я віддам наказ тебе посадити (оригінальне слово змінено – примітка автора), тоді мені слід буде боятися народного гніву не через те, що я був жорстоким, а що я стільки часу змарнував. Я мав давно тебе вже засудити, але є одна причина, яка мені не дозволяла це зробити. Я віддам наказ тебе посадити (оригінальне слово змінено – примітка автора), але лише тоді, коли не знайдеться нікого, навіть з таких, як ти, зіпсованих й ганебних, хто не визнав би це рішення по праву справедливим».

Так, звільнення Єрмака навряд чи системно вирішить питання, які назбирались. Має бути змінена, як сказали би в часи Януковича, «Сім’я». Змінена на команду технократів, яка хірургічним шляхом вирішуватиме хвороби з такою ж швидкістю, як ВР приймала закони 16 січня 2014 року. У Зеленського все ще є шанс зробити висновки і відповідні рішення, але не виглядає, що у нього є для цього бажання. Ставши Президентом, він мав колосальні можливості змінити країну, стати реформатором (я ж правильно розумію, якщо ти став Президентом після серіалу, то і образи в інших фільмах теж відпрацьовуй? Чи хто буде «Наполеона» відпрацьовувати?). Але зелена влада пішла не тим шляхом, монополізація звела з розуму і «завертелось, закружилось».

Зеленський може увійти в історію як людина, яка не тільки не впоралася, але й стала хедлайнером фестивалю. Коли ця влада закінчиться, а вона рано чи пізно закінчиться, я впевнений, що знайдеться безліч людей з політикуму, які захочуть згадати всі зашквари і спитати за всю хурму. Впевнений, Петро Порошенко не пробачив Зеленському свою поразку на виборах і жага помсти може стати рушієм великих подій. Нинішній владі згадають все – і вагнергейт, і міндічгейт, і тиск на НАБУ, і все, що було і ще буде. І тоді до нинішньої влади можна буде звернутись словами Януковича, сказаними Мустафі Найєму – «Я вам не завидую».

Проявлені стійкість і героїзм Верховного Головнокомандувача під час війни після його каденції не матимуть ніякого значення. Черчиллю після капітуляції Німеччини британці подякували, але наступним прем’єром він не став, британців тепер хвилювали внутрішні проблеми, для вирішення яких вони бачили іншого кандидата. Вже очевидно, що народ не буде аплодувати Зеленському після його президентства, як він того хотів. Пасивна частина суспільства не видасть овацій із-за закритих кордонів, бусифікацій та подібних речей, які хвилюють людей категорії «споживання». У активної ж частини суспільства вже давно великий запит на очищення, справедливість і вирішення внутрішніх проблем, і лише зовнішня загроза оберігає нинішні патриції від чергового Майдану.

P.S. По результатам зустрічі Зеленського з фракцією «Слуг» Єрмака не звільнятимуть. Як писав Антон Тимошенко, Зеленський дав зрозуміти, що українці не можуть втратити три речі: гідність, свободу і Андрія Єрмака.