Засідання “Слуги народу” із Зеленським: зараз відставки Єрмака не буде (оновлено)

Питання звільнення Рустема Умєрова не обговорювали.

Засідання “Слуги народу” із Зеленським: зараз відставки Єрмака не буде (оновлено)
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Рустем Умєров
Фото: Володимир Зеленський

Засідання фракції “Слуги народу” з президентом Володимиром Зеленським завершилося. 

Про це повідомили джерела LB у “Слузі народу”

“Засідання тривало приблизно дві години. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також був присутній і брав участь у розмові. Питання депутатів по ньому були. Але президент дав зрозуміти, що, принаймні зараз відставки не буде”, - повідомило джерело.

Водночас співрозмовник наголосив, що “цього разу було прямо багато, під 200 депутатів. Було багато гострих питань. Щонайменше 3-4 по свіжому корупційному кейсу в різних інтерпретаціях”.

Також нардепи повідомили, що обговорювалося питання плану “миру”, який був переданий президенту від американських партнерів. 

“По плану говорили. Він є. Він складний. Він нас не влаштовує. До наступної пʼятниці буде багато діалогів. У тому числі з Трампом. Європейські партнери повністю на нашому боці”, - каже нардеп.

Водночас співрозмовник звернув увагу, що питання звільнення Секретаря РНБО Рустема Умєрова не обговорювали на нараді. "Ні слова не було. По ньому запитань не було".

Також LB підтвердили, що "було лише загальне запитання про корупцію в оборонці. На що президент сказав, що якщо хтось винен, то він має відповідати. Без персоналій".

Також на засіданні було питання внутрішнього фракційного порядку денного. А саме щодо можливого виходу частини нардепів виходити "Слуги народу" з фракції. 

"Про це говорив Давід (Арахамія), що є ризик, що може зникнути монокоаліція. Президент сказав, що вона має зберегтись і всі до цього мають докласти зусиль", - розповіло джерело.

Нардепи звернули увагу, що про відставку голови фракції Давида Арахамії (про що анонсували опозиційні депутати) мова на засіданні не йшла. 

“Ні. Він повністю модерував всю зустріч”.

Цікава деталь, яку озвучив один із нардепів: 

“Гострих питань було значно більше, ніж завжди, але загалом все було ми команда. Тільки Марʼяна Безугла постійно щось вигукувала з місця і бігала по залу” (Ред.: Марʼяна Безугла виключена з фракції). 

“Була. І була аж надто активна”, - додав один з депутатів.

Понад те, один з впливових членів “Слуги народу” розповів LB, що за результатами наради з президентом не виключені заяви нардепів про вихід з фракції. 

“Відставок поки не бачу. На рахунок виходу з фракції - важко сказати. Все можливо”.

Анна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
﻿
