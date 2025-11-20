База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Джерела: зустріч президента з фракцією "Слуга народу" почнеться о 20 годині

Співрозмовники редакції повідомили, що депутати мають підготувати для президента запитання – анонімно. 

Джерела: зустріч президента з фракцією "Слуга народу" почнеться о 20 годині
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" розпочнеться сьогодні о 20 годині, повідомили чотири співрозмовники ЛБ у політсилі. Станом на 12 годину депутати ще не знали, о котрій вони мають зустрітися із Зеленським.

За даними співрозмовників редакції, для депутатів підготували файл, куди вони мали писати свої запитання президенту анонімно. Такий формат обрав керівник фракції Давид Арахамія: щоб нардепи почувалися вільніше. 

Про заплановану зустріч із депутатами глава держави розповів кілька днів тому, коли перебував в закордонному відрядженні. Також він анонсував засідання Ставки. Крім того, він має зустрітися з американськими генералами.

Все це – на тлі політичної кризи, спричиненої корупційним скандалом, і численних публікацій у медіа про те, що США і Росія без української участі пропонують "план миру". 

Учора, після того як Верховній Раді все таки вдалося звільнити двох міністрів, нардеп Микита Потураєв опублікував заяву від імені депутатів СН про підтримку створення коаліційного уряду. Однак у фракції заявили, що це – позиція окремих нардепів, а не тієї політсили. Докладно про те, що відбувається, читайте в інтерв'ю ЛБ з Потураєвим. 
