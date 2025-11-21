База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Лідери ЄС і фон дер Ляєн обговорять із Зеленським мирний план щодо України на саміті G20

Президентка Єврокомісії наголосила, що нічого не можна вирішити щодо України без України.

Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Лідери ЄС і президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорять із Зеленським мирний план щодо України на саміті G20.

Про це пише Reuters із посилання на фон дер Ляєн.

"Лідери Європейського Союзу та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернуться до президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити мирний план, узгоджений США, під час поточного саміту G20", – йдеться у повідомленні. 

За словами фон дер Ляєн, нічого не можна вирішити щодо України без України.

Що відомо про цей мирний план

  • Нещодавно у ЗМІ почали писати, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Тоді повідомляли, що план розробляють зі сторони США Стів Віткофф, а зі сторони РФ – Кіріл Дмітрієв.
  • Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану щодо України, який, за словами джерел Reuters, вимагав би від Києва відмовитися від частини території та частково роззброїтися — умов, які союзники України давно розглядають як фактичну капітуляцію.
  • New York Post писав, що у запропонованому США і Росією "мирному плані" є пункт про амністію всіх сторін, причетних до дій воєнного часу, що виключає можливість юридичних претензій. 
  • Сьогодні, 21 листопада, Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
  • Серед іншого, план передбачає обмеження кількості української армії до 600 тисяч військових і виведення Сил оборони України з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють. Ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить РФ. Російські війська не зайдуть у цю демілітаризовану зону. Також у плані йдеться, що “Україна отримає надійні гарантії безпеки”.
