Лідери ЄС і фон дер Ляєн обговорять із Зеленським мирний план щодо України на саміті G20

Президентка Єврокомісії наголосила, що нічого не можна вирішити щодо України без України.

Лідери ЄС і президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорять із Зеленським мирний план щодо України на саміті G20.

Про це пише Reuters із посилання на фон дер Ляєн.

"Лідери Європейського Союзу та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернуться до президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити мирний план, узгоджений США, під час поточного саміту G20", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про цей мирний план