Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ

Серед іншого, план передбачає обмеження кількості української армії до 600 тисяч військових і виведення Сил оборони України з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють. Ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить РФ. Російські війська не зайдуть у цю демілітаризовану зону. Також у плані йдеться, що “Україна отримає надійні гарантії безпеки”.

Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо завершення війни між Україною та РФ:

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Буде укладено всеосяжну та комплексну угоду про ненапад між Росією, Україною та Європою. Усі невизначеності останніх 30 років вважаються врегульованими.

3. Передбачається, що Росія не вторгатиметься до сусідніх країн, а НАТО більше не розширюватиметься.

4. За посередництва США відбудеться діалог між Росією і НАТО для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, з метою забезпечення глобальної безпеки та посилення можливостей для співпраці і майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 військовослужбовців.

7. Україна погоджується закріпити у своїй конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до свого статуту положення, що Україна не буде прийнята в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США:

США отримають компенсацію за гарантію.

Якщо Україна вторгнеться до Росії — гарантія буде втрачена.

Якщо Росія вторгнеться в Україну — крім рішучої скоординованої військової відповіді, усі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нових територій та всі інші вигоди цієї угоди будуть скасовані.

Якщо Україна безпідставно завдасть ракетного удару по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку на час розгляду цього питання.

12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, включно, але не обмежуючись:

Створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включно з технологіями, дата-центрами та штучним інтелектом.

США співпрацюватимуть з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації української газової інфраструктури, включно з трубопроводами та сховищами.

Спільні зусилля з реабілітації постраждалих від війни територій для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.

Розвиток інфраструктури.

Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована в глобальну економіку:

Скасування санкцій буде обговорюватися та погоджуватися поетапно й адресно.

США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Росію буде запрошено повернутися до G8.

14. Заморожені кошти використовуватимуться так: $100 млрд заморожених російських активів буде інвестовано у зусилля з відновлення та інвестування в Україну під керівництвом США. США отримають 50% прибутків від цього проєкту. Європа додасть $100 млрд для збільшення обсягу інвестицій на відновлення України. Залишок заморожених російських активів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, що реалізовуватиме спільні проєкти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і посилення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законі свою політику ненападу щодо Європи й України.

17. США та Росія погодяться продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включно з Договором СНО-I.

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізька АЕС буде введена в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятися порівну між Росією й Україною — 50:50.

20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми у школах і суспільстві, спрямовані на розвиток розуміння та толерантності до різних культур і ліквідацію расизму та упереджень:

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

Обидві країни погоджуються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти.

Уся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

Крим, Луганщина і Донеччина будуть визнані де-факто російськими, включно зі США.

На Херсонщині та Запоріжжі буде «заморожена» лінія зіткнення, що означатиме де-факто визнання по лінії зіткнення.

Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п’яти регіонів.

Українські війська вийдуть із частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить РФ. Російські війська не зайдуть у цю демілітаризовану зону.

22. Після погодження майбутнього територіального устрою і РФ, і Україна зобов’язуються не змінювати його силою. Гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов’язання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати Дніпро для комерційної діяльності, і буде досягнуто угод щодо вільного транспортування зерна через Чорне море.

24. Буде створено гуманітарний комітет для розв’язання наступних питань:

Усі полонені й тіла будуть обміняні за принципом «всіх на всіх».

Усі цивільні затримані та заручники, включаючи дітей, будуть повернуті.

Буде запроваджено програму возз’єднання сімей.

Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. В Україні будуть проведені вибори через 100 днів.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода є юридично зобов’язувальною. Її виконання буде контролювати та гарантувати Рада Миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. У разі порушень буде запроваджено санкції.

28. Після того як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відійдуть до узгоджених точок для початку реалізації угоди.