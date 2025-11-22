Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
На Сумщині за добу зафіксовано понад 20 ворожих обстрілів

Росіяни атакували область КАБами та ударними БпЛА.

На Сумщині за добу зафіксовано понад 20 ворожих обстрілів
наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Протягом минулої доби, з ранку 21 до ранку 22 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по території Сумщини. Під ударами опинилися 14 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах області.

Про це інформує Сумська ОВА.

За інформацією місцевої влади, найбільша інтенсивність обстрілів спостерігалася у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах.

Під обстрілами опинилися: Сумська, Юнаківська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Тростянецька, Комишанська та Великописарівська.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні БпЛА та FPV-дрони. Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • у Великописарівській громаді — приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді — нежитлове приміщення.

Мирних жителів серед постраждалих немає.

Спільними зусиллями місцевих органів влади, ДСНС, Національної поліції та громадських організацій з прикордонних громад було евакуйовано 14 осіб.

За добу сигнал "Повітряна тривога" в області звучав 11 годин 55 хвилин.
