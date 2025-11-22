На Сумщині за добу зафіксовано понад 20 ворожих обстрілів

Протягом минулої доби, з ранку 21 до ранку 22 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по території Сумщини. Під ударами опинилися 14 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах області.

Про це інформує Сумська ОВА.

За інформацією місцевої влади, найбільша інтенсивність обстрілів спостерігалася у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах.

Під обстрілами опинилися: Сумська, Юнаківська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Тростянецька, Комишанська та Великописарівська.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні БпЛА та FPV-дрони. Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру:

у Великописарівській громаді — приватний житловий будинок;

у Сумській громаді — нежитлове приміщення.

Мирних жителів серед постраждалих немає.

Спільними зусиллями місцевих органів влади, ДСНС, Національної поліції та громадських організацій з прикордонних громад було евакуйовано 14 осіб.

За добу сигнал "Повітряна тривога" в області звучав 11 годин 55 хвилин.