На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок обстрілів загинула 1 жінка і ще 5 людей отримали поранення

Є пошкоджені будинки та інфраструктура.

На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок обстрілів загинула 1 жінка і ще 5 людей отримали поранення
Фото: Цензор.нет

На Дніпропетровщині сьогодні, 22 листопада, внаслідок обстрілів загинула 1 жінка і ще 5 людей отримали поранення. 

Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

Понад шість десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина – сам Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог гатив FPV-дронами та артилерією.

Загинула 54-річна жінка. Постраждали п'ятеро людей. З них троє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 3 багатоквартирні та 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, кілька АЗС, одна з яких зайнялася, агрофірма, сонячні панелі та лінія електропередач.

По Троїцькій громаді Павлоградського району противник поцілив БпЛА. Побита приватна оселя.

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, вдарив КАБами.
