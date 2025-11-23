Влучання у житлові будинки у Тернополі під час обстрілу окупантів 19 листопада є не випадкові. Росія свідомо вдарила по цілях, де було багато людей, аби не дати можливості погасити пожежу на промисловому об’єкті.

Про це заявив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

“І всю техніку фактично, всі сили і засоби залучили до гасіння тих будинків, де перебувало багато людей. І фактично вже після того, як вдалося локалізувати вогонь на цих спорудах, ми приступили до ліквідації пожежі на безпосередньо промисловому об’єкті. Цей цинізм надзвичайно вражає. Це не є уламки збитих ракет чи збитих шахедів, на відео чітко видно як ракети потрапляють безпосередньо у будинок”, – сказав він.

Пастух підкреслив, що такого цинізму “не очікував не те що ніхто у Тернополі, це новина сьогодні стала фактично топ-новиною цілого світу”.

“Якщо ми бачимо руйнування в одному будинку і більшість людей загинула через обвал конструкцій, то за іншою адресою люди фактично згорали заживо. Такої практики ми наразі не спостерігали ні у містах, де безпосередньо ведуться бойові дії, ні у прифронтових лініях, ні у столиці, де щоденно відбуваються обстріли. Росія використовує нову тактику зі знищення наших, зокрема, мирних громадян”, – заявив посадовець.

Пастух нагадав, що 19 листопада, коли “швидка” надавала допомогу і бійці ДСНС проводили рятувальні роботи після ранкових ударів, відбувся повторний пуск – не X-101, а “кинжалів”.

“…і нам довелося дуже швидко відводити звідси техніку, евакуйовувати людей і ми точно знаємо, що ракети були безпосередньо спрямовані на місто Тернопіль і ми завдячуємо силам безпеки, які знешкодили ці ракети і не дали можливості завдати повторного удару по нашому місту”, – додав він.