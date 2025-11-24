Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Трамп про процес “мирних переговорів”: щось хороше цілком може відбуватися

“Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягається великий прогрес??", йдеться у дописі республіканця.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував процес мирних переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Він зазначив, що щось хороше цілком може відбуватися.

“Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягається великий прогрес??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше цілком може відбуватися. Боже, благослови Америку!”, – йдеться у його дописі на соцплатформі Truth Social.

Вчора Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” американцям за їхні зусилля в мирному процесі. Американський президент також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.

З Трампом про врегулювання війни говорили президент Фінляндії Александр Стубб разом з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США вносять зміни до запропонованого Україні мирного плану. На його думку, вчорашні зустрічі у Женеві стали для нього "найпродуктивнішими й найзмістовнішими" за весь мирний процес. Робота над мирним планом від американців триває і потрібно більше часу, аби все узгодити.
