На Сумщині за добу ворог обстріляв 19 населених пунктів, постраждала дитина

Протягом доби, з ранку 24 листопада до ранку 25 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 8 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Сумській громаді через атаку ворожого БпЛА поранена 9-річна дитина.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Хотінська
- Шалигинська
- Есманьська
- Дружбівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ, FPV-дрони по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобіль ДСНС;
- у Краснопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення;
- у Есманьській громаді зруйновано будинок та прибудинкову територію;
- у Шалигинській громаді є руйнування в багатоквартирному будинку;
Додатково встановлено, що у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено будинок, прибудинкову територію, а також є пошкодження багатоквартирного будинку.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 25 хвилин.