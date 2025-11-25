На Сумщині за добу ворог обстріляв 19 населених пунктів, постраждала дитина

Є пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом доби, з ранку 24 листопада до ранку 25 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 8 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Сумській громаді через атаку ворожого БпЛА поранена 9-річна дитина.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Краснопільська

Ворожбянська

Хотінська

Шалигинська

Есманьська

Дружбівська

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобіль ДСНС;

у Краснопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення;

у Есманьській громаді зруйновано будинок та прибудинкову територію;

у Шалигинській громаді є руйнування в багатоквартирному будинку;

Додатково встановлено, що у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено будинок, прибудинкову територію, а також є пошкодження багатоквартирного будинку.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 25 хвилин.