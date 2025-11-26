Лідерами за кількістю боїв стали Покровський і Костянтинівський напрямки.

Розпочалася 1 372 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка, Гуляйполе, Оріхів, Новояковлівка Запорізької області; Садове Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 11 ворожих спроб просунутися вперед у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку противника поблизу Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 743 безпілотні літальні апарати, 14 ракет, 124 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.