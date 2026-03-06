Згідно з нормами міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, залучення населення окупованих територій, тим більше неповнолітніх, до мілітарних організацій і пропаганда вступу до армії окупанта є воєнним злочином. Проте Росія свідомо порушує ці норми. РФ не просто вчить дітей окупованих територій стріляти, вона вчить їх убивати співгромадян. Кожен «патріотичний зліт» у Бердянську чи «урок мужності» в Мелітополі — це цеглинка в стіні, якою Росія намагається відгородити на ментальному рівні українських дітей від їхнього справжнього дому і майбутнього в демократичному світі.

Кремль перетворив виховання дітей на окупованих територіях на стратегічне завдання, впроваджуючи цілу систему мілітарної підготовки, яка діє безперервно — від дитячого садочка до призовного віку.

Досліджуючи тему мілітаризації українців на ТОТ України понад рік, автор цих рядків хоче наголосити, що це не поодинокі ініціативи окупаційної влади РФ і не «гурткова робота за інтересами». Це планомірна, жорстока і юридично вивірена спроба перепрошити свідомість цілого покоління.

На тимчасово окупованих територіях України: Донецької, Луганської, Запорізької , Херсонської , в АР Крим і Севастополі — день за днем розгортається трагедія, масштаби якої ми лише починаємо усвідомлювати.

Ідеологія з дитячого садка

Перший щабель — так звані масові дитячі рухи, які формально декларують «виховні» та «просвітницькі» цілі, але фактично виконують функцію первинної мілітаризації, щоб дитина з перших років життя нічого більше не могла згадати, крім «любові» до РФ і до війни.

Фото: змі окупантів

Йдеться насамперед про організацію «Орлята Росії», яка є дитячою філією «Руху перших» (російською «Движение первых»). До цього руху залучають дітей з 5–6 років. Організація діє при кожній школі, навчально-виховному комплексі, а також у старших групах закладів дошкільного виховання.

Саме «Рух перших» — головний ідеологічний каркас системи дитячої мілітаризації. Тут російські ідеологи далеко не ходили і взяли прямий аналог радянської піонерії та комсомолу. За задумом, діти об’єднуються в «загони», носять знаки розрізнення, проходять вишколи й беруть участь у «військово-патріотичних» іграх. Цей рух комплексно активно співпрацює з воєнізованими структурами, виступає співорганізатором відомої у РФ гри «Зарниця» та має меморандум з центром «Воїн». А наглядову раду руху очолює особисто Володимир Путін.

Якщо говорити про масовість цього руху на тимчасово окупованих територіях, до прикладу, станом на осінь 2025 року лише на ТОТ Луганщини сформували понад 3 400 «загонів», що включають більш як 90 тисяч дітей. У Донецькій області кількість осередків зростає буквально щотижня.

Батьки, можливо, відмовилися б віддавати своє дитя в таку організацію, проте це може привернути увагу органів контролю РФ — і відмова від участі обернеться проблемами.

Парамілітарна підготовка з шести років

Наступний рівень — відверто мілітарні структури. Наймасовішою і найпопулярнішою є проєкт «Юнармія», створений за підтримки міноборони РФ 2016 року. Якщо в самій РФ у Юнармію офіційно приймають з 10 років, то на окупованих територіях України – уже з 6–7.

Фото: Запорізька обласна прокуратура Учасники руху 'Юнармія' на окупованій території в Запорізькій області.

Юнармія побудована за армійським зразком, коли діти «присягають» із зобов’язанням «захищати батьківщину». У російській системі Юнармія загалом позиціонована як соціальний ліфт: активним учасникам легше потрапити до військових навчальних закладів, вони мають рекомендації, досвід участі в таборах і змаганнях, що знижує психологічний бар’єр перед реальною службою в армії. Їм навіть присвоюють військово-облікові спеціальності, які визнаються військкоматами. Заняття здебільшого проводять учасники бойових дій в Україні. Для відпрацювання навичок використовують полігони російських збройних сил. Так підлітки отримують первинні навички, які збігаються з елементами базового військового вишколу.

У підлітковому віці юнармійців уже залучають до виконання функцій у тилу, зокрема, до патрулювання вулиць разом з представниками федеральної служби військ національної гвардії РФ, так званої Росгвардії. Для розуміння, загальне охоплення Юнармією в РФ перевищує два мільйони дітей.

На ТОТ України рух представлений у кожному великому населеному пункті, зокрема, на ТОТ Донецької області вже восени 2024 року налічував понад п'ять тисяч дітей, на ТОТ Луганської області — шість тисяч.

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про вже загиблих юнармійців, які брали участь у війні РФ проти України. Тобто сьогоднішні юнармійці на ТОТ України — це завтрашні жертви російської мобілізації. За картинками щасливих дітей у формі криється справжня суть — масштабна система викрадення ідентичності й підготовки гарматного м’яса для війни проти своєї ж країни.

Фото: almenda.org Захід в так званому Центрі підготовки громадян до військової служби та військово-патріотичного виховання «Південнобережний» РВ ДОСААФ Росії Республіки Крим у м. Ялта для дітей, вивезених з ТОТ Куп’янського р-ну Харківської області.

Глибшу мілітаризацію забезпечує центр «Воїн» (офіційна назва — «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи “Воин”»). Цей центр позиціонує себе як автономну некомерційну структуру, проте ми знаємо, що у РФ не буває нічого автономного. «Воїн» має право видавати сертифікати й посвідчення про здобуття спеціальностей, зокрема військових. У філіях по регіонах працюють сотні інструкторів, значна частина з яких мають бойовий досвід, у тому числі на війні проти України. До «Воїна» залучають підлітків 14–17 років і молодих людей до 35 років. Зокрема, активно залучають сиріт під виглядом шефства.

Ще один окремий напрям мілітаризації — діяльність ДТСААФ (офіційна назва — «Общероссийская общественно-государственная организация “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России”»).

Це товариство здійснює повний комплекс допризовної підготовки. Організація має тисячі осередків, готує, зокрема, операторів БпЛА, навчає, зокрема, на власних полігонах. На ТОТ України її відділення відкриті в кожному великому місті.

«Патріотичні» клуби як резерв

Паралельно з великими організаціями діють дрібніші, проте також численні локальні: «Авангард», «Ватан», «Зірка», «Гарнізон», «Крилата гвардія», «Редут», «Юна гвардія» при різних «автономних» утвореннях. Формально це «громадські ініціативи» або «спортивні клуби», проте фактично осередки допризовної підготовки до збройних сил РФ.

Ще варто виокремити «Молоду гвардію» — організацію, що працює зі старшими підлітками, студентством, і позиціонує себе як молодіжне крило партії «Єдина Росія». До мілітарних вона наче й не належить, проте «патріотично виховує» — отруює молодь пропагандою і спонукає до участі у військовій агресії. Серед головних завдань — «захист РФ від “кольорових революцій”».

Фото: змі окупантів військова гра 'Зарница'

Масштаб і стратегія

Усі ці структури: від «Орлят» до парамілітарних центрів — формують єдину систему з чіткою структурою та метою створити масштабний мобілізаційний резерв, підготовлений психологічно й фізично до участі в агресії РФ проти України.

На жаль, мілітаризація дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях стала нормою, інституціолізованою практикою, частиною державної стратегії РФ. І поки світ обговорює порушення міжнародного права, на окупованих територіях виростає покоління, яке з раннього дитинства навчають жити за логікою війни, зокрема, проти своєї ж держави України.