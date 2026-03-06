Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Украдена ментальність: як Росія перетворює українських дітей на гарматне м’ясо

На тимчасово окупованих територіях України: Донецької, Луганської, ЗапорізькоїХерсонської, в АР Крим і Севастополі — день за днем розгортається трагедія, масштаби якої ми лише починаємо усвідомлювати.

Досліджуючи тему мілітаризації українців на ТОТ України понад рік, автор цих рядків хоче наголосити, що це не поодинокі ініціативи окупаційної влади РФ і не «гурткова робота за інтересами». Це планомірна, жорстока і юридично вивірена спроба перепрошити свідомість цілого покоління.

Кремль перетворив виховання дітей на окупованих територіях на стратегічне завдання, впроваджуючи цілу систему мілітарної підготовки, яка діє безперервно — від дитячого садочка до призовного віку.

Згідно з нормами міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, залучення населення окупованих територій, тим більше неповнолітніх, до мілітарних організацій і пропаганда вступу до армії окупанта є воєнним злочином. Проте Росія свідомо порушує ці норми. РФ не просто вчить дітей окупованих територій стріляти, вона вчить їх убивати співгромадян. Кожен «патріотичний зліт» у Бердянську чи «урок мужності» в Мелітополі — це цеглинка в стіні, якою Росія намагається відгородити на ментальному рівні українських дітей від їхнього справжнього дому і майбутнього в демократичному світі.

Ідеологія з дитячого садка

Перший щабель — так звані масові дитячі рухи, які формально декларують «виховні» та «просвітницькі» цілі, але фактично виконують функцію первинної мілітаризації, щоб дитина з перших років життя нічого більше не могла згадати, крім «любові» до РФ і до війни.

Фото: змі окупантів

Йдеться насамперед про організацію «Орлята Росії», яка є дитячою філією «Руху перших» (російською «Движение первых»). До цього руху залучають дітей з 5–6 років. Організація діє при кожній школі, навчально-виховному комплексі, а також у старших групах закладів дошкільного виховання.

Саме «Рух перших» — головний ідеологічний каркас системи дитячої мілітаризації. Тут російські ідеологи далеко не ходили і взяли прямий аналог радянської піонерії та комсомолу. За задумом, діти об’єднуються в «загони», носять знаки розрізнення, проходять вишколи й беруть участь у «військово-патріотичних» іграх. Цей рух комплексно активно співпрацює з воєнізованими структурами, виступає співорганізатором відомої у РФ гри «Зарниця» та має меморандум з центром «Воїн». А наглядову раду руху очолює особисто Володимир Путін.

Якщо говорити про масовість цього руху на тимчасово окупованих територіях, до прикладу, станом на осінь 2025 року лише на ТОТ Луганщини сформували понад 3 400 «загонів», що включають більш як 90 тисяч дітей. У Донецькій області кількість осередків зростає буквально щотижня.

Батьки, можливо, відмовилися б віддавати своє дитя в таку організацію, проте це може привернути увагу органів контролю РФ — і відмова від участі обернеться проблемами.

Парамілітарна підготовка з шести років

Наступний рівень — відверто мілітарні структури. Наймасовішою і найпопулярнішою є проєкт «Юнармія», створений за підтримки міноборони РФ 2016 року. Якщо в самій РФ у Юнармію офіційно приймають з 10 років, то на окупованих територіях України – уже з 6–7.

Учасники руху 'Юнармія' на окупованій території в Запорізькій області.
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Учасники руху 'Юнармія' на окупованій території в Запорізькій області.

Юнармія побудована за армійським зразком, коли діти «присягають» із зобов’язанням «захищати батьківщину». У російській системі Юнармія загалом позиціонована як соціальний ліфт: активним учасникам легше потрапити до військових навчальних закладів, вони мають рекомендації, досвід участі в таборах і змаганнях, що знижує психологічний бар’єр перед реальною службою в армії. Їм навіть присвоюють військово-облікові спеціальності, які визнаються військкоматами. Заняття здебільшого проводять учасники бойових дій в Україні. Для відпрацювання навичок використовують полігони російських збройних сил. Так підлітки отримують первинні навички, які збігаються з елементами базового військового вишколу.

У підлітковому віці юнармійців уже залучають до виконання функцій у тилу, зокрема, до патрулювання вулиць разом з представниками федеральної служби військ національної гвардії РФ, так званої Росгвардії. Для розуміння, загальне охоплення Юнармією в РФ перевищує два мільйони дітей.

На ТОТ України рух представлений у кожному великому населеному пункті, зокрема, на ТОТ Донецької області вже восени 2024 року налічував понад п'ять тисяч дітей, на ТОТ Луганської області — шість тисяч.

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про вже загиблих юнармійців, які брали участь у війні РФ проти України. Тобто сьогоднішні юнармійці на ТОТ України — це завтрашні жертви російської мобілізації. За картинками щасливих дітей у формі криється справжня суть — масштабна система викрадення ідентичності й підготовки гарматного м’яса для війни проти своєї ж країни.

Захід в так званому Центрі підготовки громадян до військової служби та військово-патріотичного виховання «Південнобережний» РВ ДОСААФ Росії Республіки Крим у м. Ялта для дітей, вивезених з ТОТ Куп’янського р-ну Харківської області.
Фото: almenda.org
Захід в так званому Центрі підготовки громадян до військової служби та військово-патріотичного виховання «Південнобережний» РВ ДОСААФ Росії Республіки Крим у м. Ялта для дітей, вивезених з ТОТ Куп’янського р-ну Харківської області.

Глибшу мілітаризацію забезпечує центр «Воїн» (офіційна назва — «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи “Воин”»). Цей центр позиціонує себе як автономну некомерційну структуру, проте ми знаємо, що у РФ не буває нічого автономного. «Воїн» має право видавати сертифікати й посвідчення про здобуття спеціальностей, зокрема військових. У філіях по регіонах працюють сотні інструкторів, значна частина з яких мають бойовий досвід, у тому числі на війні проти України. До «Воїна» залучають підлітків 14–17 років і молодих людей до 35 років. Зокрема, активно залучають сиріт під виглядом шефства.

Ще один окремий напрям мілітаризації — діяльність ДТСААФ (офіційна назва — «Общероссийская общественно-государственная организация “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России”»).

Це товариство здійснює повний комплекс допризовної підготовки. Організація має тисячі осередків, готує, зокрема, операторів БпЛА, навчає, зокрема, на власних полігонах. На ТОТ України її відділення відкриті в кожному великому місті.

«Патріотичні» клуби як резерв

Паралельно з великими організаціями діють дрібніші, проте також численні локальні: «Авангард», «Ватан», «Зірка», «Гарнізон», «Крилата гвардія», «Редут», «Юна гвардія» при різних «автономних» утвореннях. Формально це «громадські ініціативи» або «спортивні клуби», проте фактично осередки допризовної підготовки до збройних сил РФ.

Ще варто виокремити «Молоду гвардію» — організацію, що працює зі старшими підлітками, студентством, і позиціонує себе як молодіжне крило партії «Єдина Росія». До мілітарних вона наче й не належить, проте «патріотично виховує» — отруює молодь пропагандою і спонукає до участі у військовій агресії. Серед головних завдань — «захист РФ від “кольорових революцій”».

військова гра 'Зарница'
Фото: змі окупантів
військова гра 'Зарница'

Масштаб і стратегія

Усі ці структури: від «Орлят» до парамілітарних центрів — формують єдину систему з чіткою структурою та метою створити масштабний мобілізаційний резерв, підготовлений психологічно й фізично до участі в агресії РФ проти України.

На жаль, мілітаризація дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях стала нормою, інституціолізованою практикою, частиною державної стратегії РФ. І поки світ обговорює порушення міжнародного права, на окупованих територіях виростає покоління, яке з раннього дитинства навчають жити за логікою війни, зокрема, проти своєї ж держави України.

Оксана КлимончукОксана Климончук, офіцер ЗСУ
