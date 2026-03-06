У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Президент Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денису Прокопенку

Також глава держави нагородив воїнів 12-ї бригади "Азов" НГУ.

Президент Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денису Прокопенку
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися із бійцями 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які боронять Родинське, Білицьке, Шахове та організовують оборону Добропілля.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави заслухав доповіді командирів 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс) та 12-ї бригади Богдана Грішенкова (Пугач). За їхніми словами, наступ окупантів на цьому напрямку суттєво сповільнений, а лінія фронту стабілізована.

Фото: Офіс президента України

Особливу увагу було приділено потребам дронового напрямку, включно з фінансуванням ударних дронів та наземних роботизованих комплексів, а також питанням боротьби з СЗЧ, евакуації з прифронтових територій та відновлення логістики. Президент запевнив, що всі пропозиції військових будуть опрацьовані.

Під час зустрічі Володимир Зеленський нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та Данила Галицького, а командиру Денису Прокопенку присвоїв звання бригадного генерала.

Фото: Офіс президента України

"Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини сходу – Донбасу. І велика вдячність вам за вашу сміливість у всі роки повномасштабної війни. Дякую за те, що ви у нас такі є в України, і Україна тому є, і тому жива, тримається", – підсумував Президент.

﻿
