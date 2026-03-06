Двоє людей загинули внаслідок атаки безпілотниками по Харківщині

Окупанти атакували Харківщину безпілотниками, внаслідок влучання загинули двоє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

6 березня ворожий FPV-дрон вдарив по с. Землянки Чугуївського району. Загинув 70-річний чоловік.

Крім того, російський БпЛА (попередньо типу «Гербера») атакував с. Кам’яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі. Інформації про постраждалих немає.

"Також встановлено, що 5 березня близько 10:20 безпілотник влучив по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Загинув 65-річний чоловік", - повідомили в прокуратурі.