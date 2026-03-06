Генштаб підтвердив ураження двох військових кораблів Росії

В Генштабі підтвердили ураження двох військових кораблів росіян.
Як йдеться в заяві, 2 березня внаслідок уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.
Ступінь пошкоджень цих суден уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден окупантів.
"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.Далі буде!" - заявили в Генштабі.
- Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар “Фрегат-М2М”, який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей. Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин.