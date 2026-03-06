У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Генштаб підтвердив ураження двох військових кораблів Росії

Пошкоджені фрегати “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.

В Генштабі підтвердили ураження двох військових кораблів росіян.

Як йдеться в заяві, 2 березня внаслідок уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.

Ступінь пошкоджень цих суден уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден окупантів.

"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.Далі буде!" - заявили в Генштабі.

  • Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар “Фрегат-М2М”, який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей. Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин. 
