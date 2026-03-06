Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Сили оборони уразили склад боєприпасів та інші важливі цілі росіян на тимчасово окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму українські війська уразили місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському.

Сили оборони уразили склад боєприпасів та інші важливі цілі росіян на тимчасово окупованих територіях
ілюстрітивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 4 та вночі 5 березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі Бердянського на ТОТ Донецької області, а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл. та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. рф), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ", – наголошують у Генштабі.

  • В Генштабі підтвердили ураження двох військових кораблів ВМС РФ: 2 березня внаслідок уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.
﻿
