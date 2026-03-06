Сили оборони уразили склад боєприпасів та інші важливі цілі росіян на тимчасово окупованих територіях

Підрозділи Сил оборони України 4 та вночі 5 березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі Бердянського на ТОТ Донецької області, а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл. та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.
Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. рф), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ", – наголошують у Генштабі.
- В Генштабі підтвердили ураження двох військових кораблів ВМС РФ: 2 березня внаслідок уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.