Сили оборони уразили склад боєприпасів та інші важливі цілі росіян на тимчасово окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму українські війська уразили місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському.

Підрозділи Сил оборони України 4 та вночі 5 березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі Бердянського на ТОТ Донецької області, а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл. та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. рф), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ", – наголошують у Генштабі.