Генштаб: 135 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Генштаб: 135 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби
Фото: Генштаб

Від початку доби 6 березня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали 54 авіаційних ударів, скинули 175 керованих авіабомб, застосували 3565 дронів-камікадзе та здійснили 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник двічі атакував позиції наших захисників. Ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямках наші оборонці відбили чотири атаки ворога в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве, Лиман. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Різниківки та в районі Закітного. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. Один бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке. Три боєзіткнення ще тривають.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 19 – поранено. Знищено одну одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки, один пункт управління, пошкоджено три артилерійські системи, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та шість укриттів ворога. Знищено або подавлено 131 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав в районах Вербового та Тернового. Авіаударів противника зазнали Покровське, Коломійці, Писанці та Олександрівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 18 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Воздвижівка, Різдвянка, Рівне, Любицьке. 

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з ворогом в районах Степногірська та Плавнів. Один бій триває. Населені пункти Комишуваха та Веселянка зазнали авіаударів противника.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. Ольгівка зазнала авіаудару ворога.

