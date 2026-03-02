Також вдалося повернути з російської окупації 2 016 дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

В Офісі Омбудсмана відбулося 12-те засідання Робочої групи з питань людського виміру за участі 45 представників іноземних держав, 9 міжнародних організацій та 2 українських державних органів.

"Особлива подяка послам Канади та Норвегії в Україні – пані Наталці Цмоць та пану Ларсу Рагнару Хансену – за співголовування. Також хочу відзначити Максима Доценка, генерального директора Товариства Червоного Хреста України, який уперше долучився до нашої роботи", – додав Лубінець.

За словами Омбудсмана, станом на сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону 6 422 громадян, серед яких 409 – цивільні. Окремо повернуто 2 016 дітей, із них 419 – за сприяння Офісу Омбудсмана. Сприяння у поверненні українських дітей надали Держава Катар та Перша леді США Меланія Трамп.

Серед важливих результатів роботи – посилення діалогу з родинами українських полонених. Для них організували онлайн-зустріч із Омбудсманом Туреччини Мехмет Акарджа, а також офлайн-зустріч із Президентом Національної координації омбудсманів Італії, Омбудсманом регіону Лаціо Маріно Фарделлі.

Окрему увагу під час засідання приділили свідченням українських військових, які повернулися з полону. Нещодавно Наталка Цмоць разом із Дмитром Лубінцем зустрілася із захисниками, щоб міжнародні партнери могли особисто почути їхні історії та краще усвідомити масштаби трагедії.

"Міжнародна підтримка є вирішальною. Разом ми вже досягли значних результатів, однак попереду ще багато роботи. Лише об’єднавши зусилля, дипломатію та людяність, ми зможемо повернути додому кожного українця і кожну українку", – наголосив Омбудсман.