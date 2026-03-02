Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок авіаударів по Дружківці на Донеччині троє людей загинули, чотирнадцять – поранено

Також окупанти атакували дроном цивільне авто.

наслідки російського обстрілу
Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російських атак по Дружківці Донецької області загинули троє цивільних, ще 14 поранено.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

"2 березня 2026 року окупанти влучили FPV-дроном по автомобілю в Дружківці, у якому перебували жінка та 4 чоловіків віком від 51 до 60 років. Потерпілі отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани, черепно-мозкову травму та перелом", – зазначають у відомстві. 

Пізніше російські війська скинули чотири ФАБ-250 з модулем УМПК на місто. Ціллю для ворога став житловий мікрорайон. Поранено 6 цивільних віком від 44 до 69 років, ще один чоловік загинув. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи, контузії, струс головного мозку та осколкове поранення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Також ворог завдав ще одного удару, внаслідок якого загинули чоловік і жінка, ще троє цивільних дістали мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення й перелом.

У населеному пункті пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, відділення банку, аптеку і магазини.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

