Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні

За даними Пакистану, ударів завдано по столиці афганістану Кабулі та по прикордонні.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф оголосив про "відкриту війну" з Афганістаном після того, як обидві сторони вночі обмінялися ударами через кордон, унаслідок чого загинули десятки людей.

Про це пише Bloomberg.

"Тепер це відкрита війна між нами. Тепер настане хаос і розплата", – написав Асіф у соцмережі X.

Він додав, що після виведення військ НАТО очікувалося, що "в Афганістані настане мир, і Талібан зосередиться на інтересах афганського народу та мирі в регіоні".

"Але Талібан перетворив Афганістан на колонію Індії. Вони зібрали терористів з усього світу в Афганістані та почали експортувати тероризм. Вони позбавили свій народ основних прав людини. Вони забрали права, які іслам надає жінкам", – написав міністр і наголосив, що Пакистан доклав усіх зусиль, щоб зберегти ситуацію нормальною.

"Сьогодні, коли відбуваються спроби напасти на Пакистан, наші збройні сили дають рішучу відповідь. Роль Пакистану в минулому була позитивною. Він приймав 5 мільйонів афганців протягом 50 років. Навіть сьогодні мільйони афганців заробляють на життя на нашій землі. Наше терпіння вичерпалося. Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Армія Пакистану не прибула з-за океану — ми ваші сусіди, і ми добре знаємо вашу реальність", – зазначив Асіф.

Як заявив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар, пакистанські військові завдали ударів по оборонних об’єктах в афганській столиці Кабулі, а також у прикордонних провінціях Кандагар і Пактія. За його словами, було вбито понад 130 "оперативників" афганського "Талібану".

Раніше речник афганського уряду Забіхулла Муджахід заявив, що афганські сили під час прикордонної атаки вбили 40 пакистанських військових.

Напруженість між сусідніми країнами поступово зростає з моменту повернення "Талібану" до влади в Афганістані у 2021 році. Ісламабад звинувачує Кабул у наданні притулку бойовим угрупованням, які планують напади на території Пакистану. Представники "Талібану" це заперечують.

Сторонам не вдалося продовжити перемир’я, укладене за посередництва Катару та Туреччини в жовтні минулого року. Водночас 2025 рік став для Пакистану найкривавішим за останнє десятиліття: кількість загиблих унаслідок атак по всій країні зросла до 3 967 осіб.