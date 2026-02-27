144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Прем'єр Іспанії спростував чутки про смертельну хворобу

Педро Санчез поки не збирається вмирати на радість своїм політичним конкурентам.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез

Голова іспанського уряду Педро Санчез був змушений публічно заперечити інформацію про те, що він нібито проходить у одній з мадридських клінік лікування від смертельно небезпечного захворювання серцево-судинної системи.

Як пише Politico, прем'єр тривалий час ігнорував чутки, які поширювали праві медіа, але зрештою терпець соціаліста увірвався. Політик повідомив, що не страждає від смертельної хвороби. 

Санчез додав, що навіть якби він справді мав проблеми із серцем, то це не стало б вироком "завдяки нашій системі охорони здоров'я, яку праві намагаються зруйнувати".

Прем'єр також дорікнув опонентам, що після довгих років спроб дискредитувати його уряд праві не знайшли нічого краще, ніж почати спекулювати на його стані здоров'я.

