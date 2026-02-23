Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Блог Олександри Телегузової

Як підготувати серце до весни

Весну цьогоріч ми чекаємо як ніколи. З надією та вірою у те, що стане хоча б трішки легше. І от вона вже зовсім поруч. Після холодної, морозної, навіть деколи лютої зими здається, що організм автоматично має відчути полегшення та переключитися в режим відновлення. 

Втім перехід між сезонами — це додаткове навантаження на серцево-судинну систему. А особливо — після зими, яку ми прожили в умовах війни.

Кардіометаболічні захворювання. Їхня суть криється в самій назві
Фото: Клівлендська клініка
Кардіометаболічні захворювання. Їхня суть криється в самій назві

Холод, обстріли, хронічний стрес, порушений сон, нерегулярне харчування — усе це не минає безслідно. Формула «стрес + холод + недосипання + незбалансований раціон» найгірша для здоровʼя і найкраща для хвороб. Саме вона створює ідеальні умови для розвитку або загострення серцево-судинних патологій. І часто проблеми проявляються не в пік морозів, а вже наприкінці зими або на початку весни, коли ресурс організму вичерпаний. 

Ми здатні психологічно адаптуватися до складних обставин значно швидше, ніж фізично. Коли надворі холодно, судини звужуються, артеріальний тиск підвищується, а серце змушене працювати інтенсивніше, щоб забезпечити кровопостачання органів. Певний час організм компенсує ці зміни. Але компенсаторні можливості не безмежні.

Одна з найпоширеніших помилок — ігнорування симптомів. Серцебиття пояснюємо хвилюванням, запаморочення — втомою або голодом, слабкість — недосипанням. Ми навчилися раціоналізувати сигнали тіла. Проте саме з таких «несерйозних» проявів часто починаються стани, які згодом потребують тривалого лікування.

Після періодів холоду частіше загострюються гіпертонічна хвороба та порушення ритму серця (аритмії). Тому базовий і водночас найефективніший крок — регулярний контроль артеріального тиску та пульсу вранці й увечері з фіксацією показників. Навіть якщо вам менше 40 років. Артеріальна гіпертензія дедалі частіше починається саме в цьому віці.

Головний біль, почервоніння обличчя, відчуття тривоги чи навіть панічні атаки можуть бути пов’язані з підвищеним тиском. Орієнтиром слугують сучасні рекомендації Європейського товариства кардіологів (ESC): 

  • показники 120/70–129/79 мм рт. ст. вважаються нормальними; 
  • 130–139/80–89 — це вже зона підвищеного ризику; 
  • стабільні 140/90 і вище — артеріальна гіпертензія, яка потребує консультації лікаря. Важливо оцінювати не разове вимірювання, а системні показники.

Поняття «робочого тиску» не існує. 

Якщо людина добре почувається при 150/100 мм рт. ст., це не варіант норми, а ознака того, що організм адаптувався до перевантаження. У цей час поступово потовщуються стінки серця, судини стають жорсткішими, зростає ризик інсульту. Добре самопочуття не завжди означає безпеку.

Цієї зими багато хто переніс грип або інші вірусні інфекції. Типова помилка — повертатися до звичного ритму одразу після зникнення температури. Якщо протягом 3–5 днів після хвороби зберігаються задишка, виражена втома чи незвичне серцебиття, варто перевірити серце. Вірусні інфекції можуть вражати серцевий м’яз, спричиняючи міокардит, і рання діагностика значно знижує ризик довготривалих ускладнень.

Попри всі ризики, у холоду є й позитивний бік. Він активує процеси терморегуляції та обміну речовин. У тілі є бурий жир, який допомагає виробляти тепло і пов’язаний із кращою метаболічною адаптацією. Але щоб цей потенціал працював нам на користь, організм потребує підтримки.

Найпростіший інструмент — харчування. Жирна морська риба, горіхи, насіння, оливкова олія, зелень, бобові, цільнозернові продукти, достатня кількість білка та води — це не модний тренд, а базова підтримка серцево-судинної системи. Калій і магній можна отримувати не лише з добавок, а й зі шпинату, квасолі, гарбуза, авокадо, сухофруктів.

Підготовка до весни — це не спроба «надолужити» втрачене. Це поступове повернення балансу: контроль тиску, помірна фізична активність, уважність до власного самопочуття. Весна додає світла, але здоров’я не відновлюється автоматично разом із довшим днем. Серце потребує не ривків, а системності — особливо після зими, яка забрала нашу життєву енергію.

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
